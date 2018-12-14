Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5

В пятницу, 14 декабря, на большей части территории Украины ожидается выпадение снега. Максимальная температура воздуха днем +5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, на западе ожидаются снегопады, дневная температура воздуха днем -2...+3. На востоке страны преимущественно без осадков, только в Харьковской обл. синоптики прогнозируют выпадение снега. Днем столбики термометров покажут -1...+1.
В центральных областях выпадет снег, дневная температура воздуха -1...+1 градус.
На севере страны также ожидаются сильные снегопады, температура воздуха днем 0...-2. В южных областях несколько теплее, снег ожидается в Одесской и Николаевской областях.
В Киеве в этот день также снег, температура воздуха днем 0...-2.