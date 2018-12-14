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Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5 (4 новости)

«Вечером в столице температура до -1°»

В пятницу, 14 декабря, на большей части территории Украины ожидается выпадение снега. Максимальная температура воздуха днем +5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, на западе ожидаются снегопады, дневная температура воздуха днем -2...+3. На востоке страны преимущественно без осадков, только в Харьковской обл. синоптики прогнозируют выпадение снега. Днем столбики термометров покажут -1...+1.

В центральных областях выпадет снег, дневная температура воздуха -1...+1 градус.

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Снегопад в Украине: обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях, -…

На севере страны также ожидаются сильные снегопады, температура воздуха днем 0...-2. В южных областях несколько теплее, снег ожидается в Одесской и Николаевской областях.

В Киеве в этот день также снег, температура воздуха днем 0...-2.

ФОТО К НОВОСТИ: «Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5»
Фото Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5
Фото Погода на сегодня: В большинстве областей Украины будет идти снег, дневная температура воздуха до +5
Фото В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°
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РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.18, 08:00 Погода на сегодня: 14 декабря 2018 в большинстве областей Украины ожидается снег, температура воздуха днем от -3 до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе…
Униан Униан  ·  14.12.18, 08:30 Вечером в столице температура до -1°.
Хвиля Хвиля  ·  14.12.18, 09:47 В пятницу, 14 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до 0°. Об этом сообщает Погода УНИАН. Температура воздуха днем 0°, вечером — до -1°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.…
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