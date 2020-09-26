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Погода: на Украину надвигается похолодание

Погода: на Украину надвигается похолодание (4 новости)

«В отдельных областях синоптики прогнозируют град»

В Украине 27 сентября ожидается резкое изменение погодных условий. Дожди с грозами ожидаются на всей территории страны. А в ГСЧС предупреждают об ураганах в западных областях.

"27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях сильные дожди - II уровень опасности, оранжевый", - говорится в сообщении.

В воскресенье, по прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, а внекоторых регионах может выпасть град.

Прогноз погоды на 27 сентября от Укргидрометцентра

В ближайшие сутки, 26 сентября, в Украине в западных прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха снизится. На остальной территории страны сухо и тепло.

В западных областях день будет дождливым. Синоптики предупреждают об усилении ветра. Днем ожидаетсяснижение температуры до +20 - +22 градусов, ночью около +12 - +14 градусов.

В центральных и северных областях без осадков. Днем температура повысится до +26 градусов, Ночью ожидается около до 14 тепла. 

В пятницу теплее всего будет в южных областях. Синоптики обещают днем до +27 градусов жары. Ночная температура составит около 15 градусов тепла.

В восточных регионах синоптики обещают температуру до +27 градусов. Ночью в пределах 12 - 14 тепла.

В столице днем малооблачно с температурой до +26 градусов. Ночью максимум +15.

Прогноз погоды в Киеве на 27 сентября от Sinoptik.ua

По данным сайта, в воскресенье, в столице с самого утра будет идти дождь, днем ожидается до +21 градуса, а ночью температура составит до +16 градусов выше нуля.

"В Киеве на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать", - сообщается на сайте.

Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-24 м/с.

Обновлено в 20:42 ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 15:31 В течение ближайших суток, 27 сентября, погода изменится – территорию Украины охватит влажный и прохладный воздух.
Униан Униан  ·  26.09.20, 19:49 В отдельных областях синоптики прогнозируют град.
Страна.ua Страна.ua  ·  26.09.20, 20:42 ...
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