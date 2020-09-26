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Пограничники задержали на границе псевдодипломата: видео

Пограничники задержали на границе псевдодипломата: видео (3 новости и 1 видео)

«В Закарпатской области пограничники в пункте пропуска Тиса задержали псевдодипломата, который пытался вывезти в Венгрию переполненный микроавтобус сигарет без акцизных…»

Псевдодипломата, который пытался перевезти в Венгрию полный микроавтобус сигарет без акцизных марок, задержали сотрудники Госпогранслужбы на пункте пропуска Тиса в ночь с 25 на 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Во время проверки документов водителя, гражданина Украины, пограничники установили подделку дипломатической карточки и приложения к ней, которые он предоставил.

"Установлено, что и номера автомобиля Mercedes с дипломатическими знаками также поддельные" – уточнили в пресс-службе.

При осмотре микроавтобуса выяснилось, что он был заполнен сигаретами "Compliment" и "Lifa" без марки акцизного сбора Украины.

По данному факту направлено уведомление о выявленном уголовное правонарушении, предусмотренное ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.358 УК (подделка докумен...

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.09.20, 16:44 В Закарпатской области пограничники в пункте пропуска Тиса задержали псевдодипломата, который пытался перевезти в Венгрию полный микроавтобус сигарет без акцизных марок. Об этом сообщает Госпогранслужба…
MIGnews MIGnews  ·  26.09.20, 16:59 В Закарпатской области пограничники в пункте пропуска Тиса задержали псевдодипломата, который пытался вывезти в Венгрию переполненный микроавтобус сигарет без акцизных марок.
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