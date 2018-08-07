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Погром лагеря ромов в Киеве. Координатору С14 Мазуру смягчили меру пресечения

Погром лагеря ромов в Киеве. Координатору С14 Мазуру смягчили меру пресечения (4 новости)

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Следующее заседание по делу погрома лагеря ромов в Киеве состоится в середине сентября. Об этом сообщил подозреваемый по делу, координатор националистической организации С14 Сергей Мазур, передает корреспондент РБК-Украина.

"Следующее заседание будет перед 18 сентября, когда у меня будет заканчиваться срок действия меры пресечения. Это уже прокуратура будет ходатайствовать о продлении ареста", - сообщил Мазур.

Подозреваемый также назвал решение Апелляционного суд Киева 7 августа компромиссным.

"Надо искать законности. Они видят, что их обоснования не доказуемы и не мотивированы. Поэтому им нужно было хоть как-то искать компромисс между прокурорами и общественностью",- добавил он.

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Как сообщил адвокат Мазур Сергей Мороз, во время следующего судебного заседания в деле погрома лагеря ромов сторона защиты заявит два ходатайства для отмены решения о назначении ночного домашнего ареста координатору С14.

"Последней инстанцией в данном вопросе есть апелляционная инстанция, которая сейчас приняла решение. Оно вступает в силу с момента провозглашения, то есть с сегодняшнего дня. Именно это решение мы уже обжаловать не можем. Впрочем у нас есть другие процессуальные возможности изменения меры пресечения", - сообщил Мороз.

В частности, во время следующего заседания адвокаты планируют заявить два ходатайства об изменении и отмене меры пресечения.

"Каждое из этих ходатайств может пройти две инстанции (первую и апелляционную, - ред.). Возможно, в случае согласования нашего подзащитного, мы будем инициировать их", - добавил адвокат.

ФОТО К НОВОСТИ: «Погром лагеря ромов в Киеве. Координатору С14 Мазуру смягчили меру пресечения»
Фото Погром лагеря ромов в Киеве. Координатору С14 Мазуру смягчили меру пресечения
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