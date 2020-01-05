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Похоже, у "Динамо" закончились деньги – неожиданное заявление легионера

Похоже, у "Динамо" закончились деньги – неожиданное заявление легионера (3 новости)

«Тамаш Кадар рассказал о планах на зимние сборы»

Защитник киевлян рассказал, почему команда полетит в Турцию, а не Испанию

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Телеграф Телеграф  ·  05.01.20, 14:10 Тамаш Кадар рассказал о планах на зимние сборы.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.01.20, 15:42 Легионер "Динамо" Тамаш Кадар пообщался с венгерскими СМИ. Венгр прокомментировал то, что "Динамо" проведет зимние сборы в Турции. Во время предыдущих сезонов "Динамо" проводило сборы в Испании, а в этом…
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