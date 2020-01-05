Похоже, у "Динамо" закончились деньги – неожиданное заявление легионера

Телеканал 24 · 05.01.20, 15:42

Легионер "Динамо" Тамаш Кадар пообщался с венгерскими СМИ. Венгр прокомментировал то, что "Динамо" проведет зимние сборы в Турции. Во время предыдущих сезонов "Динамо" проводило сборы в Испании, а в этом…