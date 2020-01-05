Защитник киевлян рассказал, почему команда полетит в Турцию, а не Испанию
Похоже, у "Динамо" закончились деньги – неожиданное заявление легионера
"Усик отберет пояса в Джошуа" – экс-чемпион мира
Легендарный украинский тренер мог возглавить чемпиона Турции
Александр Зинченко забил пушечный гол в Кубке Англии – видео
Александр Рыбка может перейти в донецкий Олимпик
Маркевич: Сборная Украины в 2019-м проявила себя во всей красе
Бавария подписала вратаря Шальке Нюбеля
"Десна" впервые в истории продала игрока в иностранный чемпионат
Отсель грозить Москве: у украино-российской границы поставят памятник Бандере
Вест Хэм без Ярмоленко сыграет в Кубке Англии. Украинец не…
Зеленский в Омане провел важную встречу: опубликовано фото
Керівництву ДБР довелося вибачатися за хамовиту поведінку свого співробітника
Завершилась лыжная многодневка "Тур де Ски"
Визначився третій учасник «Фіналу чотирьох» Кубка України з баскетболу
ВИДЕО. Чем запомнился Гармаш в киевском Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Ризеспор
Зеленский задекларировал почти 5 миллионов роялти от "Квартал 95"
Порошенко "подсел" на подкасты и назвал любимые выпуски
Гончарук сообщил о прекращении работы 438 нелегальных АЗС в Украине
Аваков показал, как отдыхает в Италии
Чумак: Посоветовал бы народным депутатам гордиться тем, что происходит сегодня в прокуратуре
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в РФ и Беларуси
"Ударим без колебаний!" Трамп пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за $2 трлн
Зеленский уехал отдыхать в Оман – СМИ
Украина впервые с 2008 года опередила Беларусь и РФ по уровню минимальной зарплаты
Газпром в полном объеме рассчитался за транзит газа - оператор ГТС
Экс-глава посольства США рассказал, какое оружие получит Украина в 2020 году
Беспорядки в Каховке - херсонский губернатор взял дело под личный контроль
Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев
Зеленский помог певцу, выступавшему в Крыму, проехать в Украину
На блокпосту в Мариуполе задержали депутата Бердянского горсовета
Связи не помогут: Глава Херсонской ОГА пообещал наказать убийц жителя Каховки
Третья мировая война? Ажиотаж в сети после ликвидации Сулеймани стал мемом и обвалил сайты
В Москве умер идейный вдохновитель Антимайдана: из-за него Украина поссорилась с Беларусью
В Индонезии обнаружили огромный цветок-монстр
Посудомоечные машины: неисправности и поломки
13 октября – День отказа от бюстгальтеров. Лучшие фото
Миграция "заробитчан" в Польшу пойдет на спад - НБУ
Среднестатистическая украинская семья меняет кухонную сковороду раз в три года
Продажи Meizu M8 Note превысили все ожидания
Деньги в обмен на золото. Почему в Украине и соседней Беларуси растет количество ломбардов?
Украинские водители отдают предпочтение зимним шинам бренда Gislaved
Эксперты подсчитали во сколько сейчас обойдется ремонт квартиры в Киеве