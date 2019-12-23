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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 17:43
· США · Россия · Аннексированный Крым · Война
Пока Россия ведет войну на Донбассе и оккупирует Крым санкции США будут продолжаться, - Тейлор

Пока Россия ведет войну на Донбассе и оккупирует Крым санкции США будут продолжаться, - Тейлор (6 новостей)

«Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который уйдет с должности в начале следующего года, заявил, что его…»

Санкции США против России сохранятся до тех пор, пока она незаконно оккупирует Крым и ведет войну на Донбассе. Об этом заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор во время трансляции в Facebook посольства США в Украине.

Тейлор также не исключает введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации конфликта в Украине.

"США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций", - заверил Тейлор.

Он также отметил роль европейцев в санкциях и их влиянии на Россию.

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"И должен сказать, что европейцы были так же сильны и каждые шесть месяцев они продолжали санкции против России, что означает, что санкции наносят ущерб России", - добавил он.

По его словам, цель санкций - давление на российские власти, чтобы Россия вышла из Крыма и Донбасса.

"Эти санкции - не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции - для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на Путина, чтобы РФ вышла из Донбасса и Крыма", - резюмировал представитель США в Украине.

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Обновлено в 17:17 Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает Радио Свобода.

Обновлено в 17:43 Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который уйдет с должности в начале следующего года, заявил, что его сменит заместитель главы миссии Кристина Квин. Фото

ФОТО К НОВОСТИ: «Пока Россия ведет войну на Донбассе и оккупирует Крым санкции США будут продолжаться, - Тейлор»
Фото США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор
Фото Санкции США против РФ сохранятся пока продолжается оккупация Крыма и Донбасса, - Тейлор
Фото США готовы вводить новые санкции против России - Тейлор
Фото Санкции США в отношении России сохранятся, пока продолжается аннексия Крыма и война в Донбассе, - Тейлор
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.19, 14:52 Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заверил, что санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока она ведет войну на Донбассе и незаконно оккупирует Крым. Кроме того, он…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.19, 17:43 Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который уйдет с должности в начале следующего года, заявил, что его сменит заместитель главы миссии Кристина Квин. Фото
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