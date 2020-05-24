Показали, как Ярмоленко вернулся к тренировкам (3 новости и 1 видео) «Защитник готовится к возобновлению сезона»

Звезда сборной Украины Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с английским "Вест Хэмом". Во время первого коллективного занятия наш соотечественник был одним из самых заметных игроков своей команды.

Видео с тренировки "молотобойцев" опубликовала пресс-служба лондонского клуба.

В частности, на видео показали момент с прибытием футболистов на базу и их работой на поле.

Чаще других в кадр попадал именно Ярмоленко. В нарезке показали, как бывший футболист "Динамо" несколько раз удачно завершал комбинации.