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Показали, как Ярмоленко вернулся к тренировкам

Показали, как Ярмоленко вернулся к тренировкам (3 новости и 1 видео)

«Защитник готовится к возобновлению сезона»

Звезда сборной Украины Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с английским "Вест Хэмом". Во время первого коллективного занятия наш соотечественник был одним из самых заметных игроков своей команды.

Видео с тренировки "молотобойцев" опубликовала пресс-служба лондонского клуба.

В частности, на видео показали момент с прибытием футболистов на базу и их работой на поле.

Чаще других в кадр попадал именно Ярмоленко. В нарезке показали, как бывший футболист "Динамо" несколько раз удачно завершал комбинации.

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.05.20, 10:58 Украинец поддерживает форму и учит молодежь
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.05.20, 11:51 Защитник готовится к возобновлению сезона
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