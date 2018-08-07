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Капитал Капитал · · Обновлено в 19:55
· Городской совет · Киевский метрополитен
Покажут время до следующего поезда: В киевском метро планируют установить табло с обратным отсчетом

Покажут время до следующего поезда: В киевском метро планируют установить табло с обратным отсчетом (5 новостей)

«Метрополитену предлагается поручить установить табло до 31 декабря 2019 года»

Киевский городской совет предлагает установить на станциях Киевского метрополитена до конца 2019 табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Об этом говорится в проекте решения Киевского городского совета от 3 августа. «Поручить коммунальному предприятию „Киевский метрополитен“ осуществить организационно-правовые действия по установке на станциях Киевского метрополитена табло обратного отсчета времени до прибытия поезда», — говорится в документе. В частности, метрополитену предлагается поручить установить табло до 31 декабря 2019 года. Табло предлагают установить над тоннелями со стороны прибытия поезда, за исключением случаев, когда конструкции станции осложняют считывание информации. В проекте решения отмечается, что необходимость такого решения обусловлена потребностью информировать пассажиров об ожидаемом времени прибытия поезда. Практика отражения соответствующей информации на станциях табло метрополитена является общепринятой во всех странах мира, где существует метрополитен.

Обновлено в 18:08 Метрополитену предлагается поручить установить табло до 31 декабря 2019 года.

Обновлено в 19:55 На станциях киевского метрополитена установят табло обратного отсчета времени до прибытия поезда.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  07.08.18, 17:15 На всех станциях киевского метро планируют установить новые информационные табло, которые покажут время до прибытия следующего поезда. Соответствующий проект зарегистрирован в Киевском горсовете 3 августа.…
Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.18, 17:32 Киевский городской совет поручил Киевскому метрополитену до конца 2019 года установить табло обратного отсчета времени до прибытия поезда.
Телеграф Телеграф  ·  07.08.18, 18:08 Метрополитену предлагается поручить установить табло до 31 декабря 2019 года.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 19:55 На станциях киевского метрополитена установят табло обратного отсчета времени до прибытия поезда.
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Покажут время до следующего поезда: В киевском метро планируют установить табло с обратным отсчетом

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