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Покров Пресвятой Богородицы: главные погодные и свадебные приметы праздника

Покров Пресвятой Богородицы: главные погодные и свадебные приметы праздника (4 новости)

«Сегодня, 14 октября, православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который с 2014 года совпадает с праздником Дня защитника Украины. Українські…»

Великий православный праздник — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октября по новому стилю (1 октября - по старому). Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, к периоду, когда Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в Константинополе (к которому уже вплотную подошли мусульмане), во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров. ...В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?». Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, — глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, — приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан». Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там». Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов. Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери. В 14 веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника. На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

ФОТО К НОВОСТИ: «Покров Пресвятой Богородицы: главные погодные и свадебные приметы праздника»
Фото 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
Фото Покров Пресвятой Богородицы: главные погодные и свадебные приметы праздника
Фото Покров Пресвятой Богородицы: что категорически запрещено делать
Фото Покрова Пресвятой Богородицы: что сегодня нельзя делать
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