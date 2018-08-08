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Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко

Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко (4 новости)

«Целью нападения была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге страны»

Покушение на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк было организовано сотрудниками правоохранительных и государственных органов. Об этом в среду, 8 августа, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом он написал в комментарии к своему утреннему сообщению. Генпрокурор отметил, что чиновники пользовались помощью сепаратистских организаций.

Он также сообщил, что уголовное производство по этому делу прокуратура Херсонской области передала в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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Формулировка производства звучит так: "По факту организации оконченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк Е., что совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны".

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Facenews Facenews  ·  08.08.18, 22:08 Покушение на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк было организовано сотрудниками правоохранительных и государственных органов. Об этом в среду, 8 августа, сообщил генеральный прокурор…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 22:32 В деле о покушении на активистку, советницу мэра Херсоан Екатерину Гандзюк говорится о том, что нападение на нее было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.08.18, 01:25 Целью нападения была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге страны.
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