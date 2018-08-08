Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко (4 новости) «Целью нападения была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге страны»

Покушение на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк было организовано сотрудниками правоохранительных и государственных органов. Об этом в среду, 8 августа, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом он написал в комментарии к своему утреннему сообщению. Генпрокурор отметил, что чиновники пользовались помощью сепаратистских организаций.

Он также сообщил, что уголовное производство по этому делу прокуратура Херсонской области передала в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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Формулировка производства звучит так: "По факту организации оконченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк Е., что совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны".