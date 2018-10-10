Покушение на Мазура: под зданием МВД произошла потасовка

По словам координатора организации С14 Сергея Мазура, на месте отца, который госпитализирован после взрыва гранаты в квартире, должен был быть он сам. Мазур также сообщил, что отец до сих пор находится в реанимации, хотя врачи говорят о стабилизации его состояния.
Координатор организации С14 Мазур заявил, что его искали неизвестные за несколько дней до инцидента с брошенной в его квартиру гранатой. Об этом он сообщил 10 октября в Facebook.
"Бросали гранату РГД-5. Для этого предварительно приготовили лестницу и забросили в окно. Чисто повезло, что граната запуталась в занавеску и упала вниз. Основной удар приняла батарея и стол. Как говорит полиция, ему (отцу Мазура. "ГОРДОН") чисто повезло. Иначе бы он погиб. Сейчас он до сих пор в реанимации, но врачи говорят, что состояние нормализовалось, и уже нет угрозы для жизни. На его месте должен был быть я, так как это моя комната, и меня старательно искали неизвестные за несколько дней до этого", написал Мазур.
Полиция квалифицировала спланированный взрыв в квартире, где вместе с родителями живет координатор организации С14 Сергей Мазур, как покушение на убийство.
Правоохранители отметили, что изъяли с места происшествия вещественные доказательства.
Инцидент произошел около 00.30 10 октября. В квартире находились мать активиста, отец и старший брат. Отец Мазура госпитализирован. Активиста дома не было.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве открылись масштабная ежегодная выставка «Оружие и безопасность», а также салон «Авиасвит ХХІ»
Мазур является помощником на общественных началах нардепа от "Батьківщини" Игоря Луценко. Последний считает, что причиной покушения стала общественная активность Мазура.