Покушение на Мазура: под зданием МВД произошла потасовка (5 новостей) «Сергей Мазур / УНИАН Координатор организации С14 Сергей Мазур сообщил, что в его квартиру мог бросить гранату кто-то из "банды…»

По словам координатора организации С14 Сергея Мазура, на месте отца, который госпитализирован после взрыва гранаты в квартире, должен был быть он сам. Мазур также сообщил, что отец до сих пор находится в реанимации, хотя врачи говорят о стабилизации его состояния.

Координатор организации С14 Мазур заявил, что его искали неизвестные за несколько дней до инцидента с брошенной в его квартиру гранатой. Об этом он сообщил 10 октября в Facebook.

"Бросали гранату РГД-5. Для этого предварительно приготовили лестницу и забросили в окно. Чисто повезло, что граната запуталась в занавеску и упала вниз. Основной удар приняла батарея и стол. Как говорит полиция, ему (отцу Мазура. "ГОРДОН") чисто повезло. Иначе бы он погиб. Сейчас он до сих пор в реанимации, но врачи говорят, что состояние нормализовалось, и уже нет угрозы для жизни. На его месте должен был быть я, так как это моя комната, и меня старательно искали неизвестные за несколько дней до этого", написал Мазур.

Полиция квалифицировала спланированный взрыв в квартире, где вместе с родителями живет координатор организации С14 Сергей Мазур, как покушение на убийство.

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Правоохранители отметили, что изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

Инцидент произошел около 00.30 10 октября. В квартире находились мать активиста, отец и старший брат. Отец Мазура госпитализирован. Активиста дома не было.

Мазур является помощником на общественных началах нардепа от "Батьківщини" Игоря Луценко. Последний считает, что причиной покушения стала общественная активность Мазура.