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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 17:19
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Покушение на убийство: суд продлил арест участнице АТО Пуме-Грищенко

Покушение на убийство: суд продлил арест участнице АТО Пуме-Грищенко (7 новостей)

«Пума останется под арестом до 24 февраля»

Печерский суд Киева продлил арест ветеранке войны на Донбассе Инне Грищенко, подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области. Об этом сообщает "Громадське".

Таким образом, суд продлил арест Грищенко до 24 февраля 2020 года.

"Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года", - зачитала судья.

Инна Грищенко, известная как «Пума», заявила, что не связана с покушением на убийство мужчины в Косове Ивано-Франковской области в 2018 году и не понимает, почему ее держат под стражей.

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Прокуратура просит продлить ей арест еще на 2 месяца — суд взял перерыв до 11:00 пятницы pic.twitter.com/NkyNBviers

— hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Ранее Министерство внутренних дел заявило, что супруги Инна и Владислав Грищенко якобы были организаторами убийства журналиста Павла Шеремета. Семья добровольцев подозревается в изготовлении самодельного взрывного устройства.

Обновлено в 16:36 "Пума" останется под арестом до 24 февраля.

Обновлено в 17:19 "Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года", – заявил судья.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.19, 14:40 Печерский суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко ("Пума"), подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области, до 24 февраля 2020 года.
ForUm ForUm  ·  27.12.19, 15:25 Печерский суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко («Пума»), подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области, до 24 февраля 2020 года.Об…
Главред Главред  ·  27.12.19, 15:38 В пятницу, 27 декабря, Печерский районный суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко (позывной Пума). Судья постановила продлить срок содержания Грищенко под стражей до 24 февраля...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.19, 15:45 Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемой в покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области бывшей военной Инне Грищенко, которая также фигурирует в материалах дела…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.19, 16:36 "Пума" останется под арестом до 24 февраля.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  27.12.19, 17:19 Печерский суд Киева продлил арест ветерану войны на Донбассе Инне Грищенко ("Пуме"), подозреваемой в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области, до 24 февраля 2020 года. Соответствующее…
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