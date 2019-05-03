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Полезнее ли коричневый сахар белого: ответ Супрун

Полезнее ли коричневый сахар белого: ответ Супрун (4 новости)

«В том, что сахар – это настоящее зло, сомнений уже не возникает. Все больше людей стараются уменьшить его потребление или…»

Уляна Супрун рассказала, что заменители сахара, такие как мед, патока, фруктоза, коричневый сахар, кленовый или агаповый сироп, которые часто употребляют, как альтернативу классическому подсластителю, на самом деле не такие уж и полезные. Как лучше заменить сахар, и. о. министра здравоохранения рассказала на своей Facebook-странице.

Глава Минздрава пишет, что важным является не тип углеводов, которые мы потребляем, а их количество. Потому что любые углеводы в нашем организме преобразуются в глюкозу, избыток которой приводит к ожирению, диабету и другим заболеваниям.

Например, фруктоза, которой заменяют сахар люди, страдающие диабетом, не вызывает такого выброса инсулина, как сахар. Однако чрезмерное ее потребление может вызвать вздутие и хронические заболевания, в частности, тот же диабет. Кроме того, фруктозу в нашем организме может переваривать только печень. Если же этого сахара многовато - печень превращает его в жир.

Уляна Супрун подробно рассказала, что же не так с заменителями сахара

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Агавовый сироп содержит 85% фруктозы - это больше, чем обычный сахар. Он кажется слаще сахара, но потребляя его, можно быстрее набрать лишний вес или получить проблем со здоровьем.

Коричневый тростниковый сахар на самом деле не более натуральный, чем обычный белый. Он может содержать примеси и кажется менее сладким, однако люди, которые привыкли к сладкому вкусу будут добавлять его в большем количестве.

Мед не лучше другие источники простых углеводов. Он дает быстрый заряд энергии истощенной человеку и может помочь при вирусной инфекции, как и другие быстрые углеводы. Однако такой же сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай с сахаром.

Быстрые углеводы, по мнению Супрун, могут помочь человеку, истощенной марафоном, сильными физическими нагрузками или голодом. Для всех других избыток их потребления несет только вред для здоровья'я.

Глава МИНЗДРАВА рассказала, как могут быть альтернативы заменителям сахара

Приучите себя к несладких вкусов. Откажитесь от сладких чая и кофе, не підсолоджуйте ничем блины и овсянку. Лучше добавьте к ним немного ягод или пару кусочков банана.

Достойная альтернатива сахара, меда и сиропы - фрукты. Конечно, они тоже содержат много фруктозы, но еще и витамины, актиоксиданти и клетчатку и много воды.

Если же фруктов мало, и хочется чего-то сладкого, выбирайте черный шоколад или орехи. Они также могут заменить вредные пирожные и батончики.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.05.19, 09:58 Из-за сахара у человека возникает множество проблем. Поэтому все больше стараются уменьшить его потребление или вообще отказаться от продукта. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отмечает,…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.05.19, 11:43 В том, что сахар – это настоящее зло, сомнений уже не возникает. Все больше людей стараются уменьшить его потребление или вообще отказаться. И часто решают заменить сахар медом, патокой, фруктозой, коричневым…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.05.19, 12:10 Исследования последних десятилетий показали, что потребление сахара приводит к проблемам со здоровьем. Многие люди пытаются уменьшить потребление или вообще отказаться от продукта. О популярных и полезных…
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