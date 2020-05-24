Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга в воскресение применила слезоточивый газ для разгона тысяч протестующих против рассмотрения китайским парламентом законопроекта о нацбезопасности специального административного района, сообщает газета South China Morning Post. Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга. Несколько тысяч человек вышли с протестами на улицы в районе Козуэй-Бэй, заявляя, что предложенный на рассмотрение китайского парламента законопроект ставит под угрозу гражданские свободы и принцип «одна страна, две системы». После предупреждения, полиция применила газ около 13.25 по местному времени (8.25 по Киеву). Как ранее со...

Обновлено в 11:33 В ответ протестующие бросали в полицию камни и подручные предметы.Отмечается, что акция не была санкционирована. Кроме того, в Гонконге продолжаю действовать ограничения в связи с коронавирусом, которые, в частности, запрещают собираться группами, более 8 человек.Ранее стало известно,что власти Китая 6…

Обновлено в 11:47 Массовый митинг в Гонконге не был санкционированным полицией. Власть призвала не ходить на протест, мотивируя еще и тем, что это может способствовать распространению коронавируса. Однако, это не остановило активистов и центральные улицы были до отказа заполнены митингующими: большинство из них были в защитных масках.