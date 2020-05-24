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Капитал Капитал · · Обновлено в 11:47
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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов (5 новостей)

«В воскресенье, 24 мая, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов. Тысячи людей собрались на улицах в знак…»

Полиция Гонконга в воскресение применила слезоточивый газ для разгона тысяч протестующих против рассмотрения китайским парламентом законопроекта о нацбезопасности специального административного района, сообщает газета South China Morning Post. Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга. Несколько тысяч человек вышли с протестами на улицы в районе Козуэй-Бэй, заявляя, что предложенный на рассмотрение китайского парламента законопроект ставит под угрозу гражданские свободы и принцип «одна страна, две системы». После предупреждения, полиция применила газ около 13.25 по местному времени (8.25 по Киеву). Как ранее со...

Обновлено в 11:33 В ответ протестующие бросали в полицию камни и подручные предметы.Отмечается, что акция не была санкционирована. Кроме того, в Гонконге продолжаю действовать ограничения в связи с коронавирусом, которые, в частности, запрещают собираться группами, более 8 человек.Ранее стало известно,что власти Китая 6…

Обновлено в 11:47 Массовый митинг в Гонконге не был санкционированным полицией. Власть призвала не ходить на протест, мотивируя еще и тем, что это может способствовать распространению коронавируса. Однако, это не остановило активистов и центральные улицы были до отказа заполнены митингующими: большинство из них были в защитных масках.

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РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 09:54 В воскресенье, 24 мая, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов. Тысячи людей собрались на улицах в знак протеста против плана властей Китая по прямому…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.20, 10:28 Полиция Гонконга разогнала антиправительственный митинг при помощи слезоточивого газа. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 24 мая. Протесты начались против нового закона о национальной безопасности…
Facenews Facenews  ·  24.05.20, 11:33 В Гонконге прошла демонстрация против закона о национальной безопасности, который инициирует Китай.Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN - передает FaceNews.ua.В воскресенье, 24…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.05.20, 11:47 В воскресенье, 24 мая, тысячи людей вышли с протестами на улицы Гонконга. Полиция заранее была подготовлена к митингам и уже успела применить слезоточивый газ. Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста…
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