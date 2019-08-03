  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Полиция готовит штурм: новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка
Происшествия
Facenews Facenews · · Обновлено в 17:05
· Полиция · Убийство · Область · Пляж · Результат
Полиция готовит штурм: новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка

Полиция готовит штурм: новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка (5 новостей и 1 видео)

«Подозреваемые укрались на базе отдыха "Белуга" и отказываются сдаться»

В Запорожской области на курорте Кирилловка в результате перестрелки на пляже "Пеликан" был убит один человек.Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности.

По словам очевидцев, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу.Часть участников была задержана, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха "Белуга". Правоохранителей не пускают на частную территорию базы, ведутся переговоры с кавказцами. Полиция рассматривает вариант штурма.Известно, что часть нападавших задержали на автомобилях "Порш Кайен" и "БМВ".

Обновлено в 16:45 В центре украинского курорта Кирилловка сегодня утром произошла перестрелка, в результате которой был убит мужчина. Об этом пишет сайт Экономические новости. В результате база отдыха «Белуга», в которой и скрываются злоумышленники, устроившие перестрелку на пляже «Пеликан», окружена полицейскими. Рядом стоит…

Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников
Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников

Обновлено в 17:05 Подозреваемые укрались на базе отдыха "Белуга" и отказываются сдаться.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  03.08.19, 14:30 Утром в субботу, 3 августа, в центре курортного поселка Кирилловка, Запорожской области, произошел конфликт с использованием оружия.
Апостроф Апостроф  ·  03.08.19, 15:22 В Запорожской области на курорте Кирилловка в результате перестрелки на пляже "Пеликан" был убит один человек.
Голос.UA Голос.UA  ·  03.08.19, 16:45 В центре украинского курорта Кирилловка сегодня утром произошла перестрелка, в результате которой был убит мужчина. Об этом пишет сайт Экономические новости. В результате база отдыха «Белуга», в которой…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.08.19, 17:05 Подозреваемые укрались на базе отдыха "Белуга" и отказываются сдаться.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Полиция готовит штурм: новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка

Полиция готовит штурм: новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка
СБУ раскрыла хищение средств, предназначенных для реконструкции канала &quot;Тилигульский лиман-Черное море&quot;

СБУ раскрыла хищение средств, предназначенных для реконструкции канала "Тилигульский лиман-Черное…
Убийство криминального авторитета в Запорожье: двое подозреваемых объявлены в розыск

Убийство криминального авторитета в Запорожье: двое подозреваемых объявлены в розыск
Перерезали горло: в Запорожье убили криминального авторитета «Петрика»

Перерезали горло: в Запорожье убили криминального авторитета «Петрика»
В Киеве полицейский гонялся за сбежавшим из парка резвым пони

В Киеве полицейский гонялся за сбежавшим из парка резвым пони
Полиция квалифицировала нападение на &quot;Укринформ&quot; как хулиганство

Полиция квалифицировала нападение на "Укринформ" как хулиганство
КПВВ &quot;Гнутово&quot; прекратил работу из-за опасности взрывов

КПВВ "Гнутово" прекратил работу из-за опасности взрывов
В Харькове пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот

В Харькове пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Із Запоріжжя в подорож на &quot;чайці&quot; рушили послідовники козаків: яка мета шукачів пригод (Відео)

Із Запоріжжя в подорож на "чайці" рушили послідовники козаків: яка…
Журналисты не нужны: Богдан ответил по поводу скандальной истории с его «увольнением»

Журналисты не нужны: Богдан ответил по поводу скандальной истории с…
Зеленский жестко ответил на &quot;отставку&quot; Богдана: сеть в замешательстве

Зеленский жестко ответил на "отставку" Богдана: сеть в замешательстве
Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, порывы ветра и шквалы

Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, порывы ветра и шквалы
Как питаться и не набрать вес: диетолог раскрыла секреты популярного продукта

Как питаться и не набрать вес: диетолог раскрыла секреты популярного…
Протесты в Москве: количество задержанных достигло 600 человек

Протесты в Москве: количество задержанных достигло 600 человек
Дача в августе: что нужно успеть сделать на участке

Дача в августе: что нужно успеть сделать на участке
Ну очень надо в магазин: как пешеход в Одессе уличную реку в брод переходил, - ВИДЕО

Ну очень надо в магазин: как пешеход в Одессе уличную…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.