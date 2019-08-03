Полиция готовит штурм: новые подробности смертельной перестрелки на курорте Кирилловка (5 новостей и 1 видео) «Подозреваемые укрались на базе отдыха "Белуга" и отказываются сдаться»

В Запорожской области на курорте Кирилловка в результате перестрелки на пляже "Пеликан" был убит один человек.Конфликт произошел около 10 утра между лицами кавказской национальности.

По словам очевидцев, раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая. Позже стало известно, что он умер по дороге в больницу.Часть участников была задержана, часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха "Белуга". Правоохранителей не пускают на частную территорию базы, ведутся переговоры с кавказцами. Полиция рассматривает вариант штурма.Известно, что часть нападавших задержали на автомобилях "Порш Кайен" и "БМВ".

Обновлено в 16:45 В центре украинского курорта Кирилловка сегодня утром произошла перестрелка, в результате которой был убит мужчина. Об этом пишет сайт Экономические новости. В результате база отдыха «Белуга», в которой и скрываются злоумышленники, устроившие перестрелку на пляже «Пеликан», окружена полицейскими. Рядом стоит…

Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников

Обновлено в 17:05 Подозреваемые укрались на базе отдыха "Белуга" и отказываются сдаться.