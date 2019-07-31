Полиция квалифицировала нападение на "Укринформ" как хулиганство (5 новостей) «Полиция квалифицировала как хулиганство нападение группы молодчиков на участников пресс-конференции Укринформа, посвященной выборам в Донецкой области»

Злоумышленниками, которые сорвали пресс-конференцию в национальном агентстве "Укринформ", посвященную вопросу фальсификаций на выборах в избирательном округе №50 (город Покровск Донецкой области), грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в Национальной полиции.Следователи полиции Киева квалифицировали инцидент в пресс-центре информационного агентства "Украинформ" как хулиганство, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование", рассказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что за совершение правонарушения такого характера злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, добавили в ведомстве.

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30 июля группа мужчин ворвалась в один из залов пресс-центра "Укринформа", где проходила пресс-конференция по выборам в округе №50 (Донецкая область). На ней кандидаты в депутаты хотели рассказать о фальсификациях на выборах. Злоумышленники разбили технику, уничтожили микрофоны, выбили двери и разбили техническое оборудование. В результате нападения пострадали трое сотрудников агентства.

По предварительной информации Центризбиркома, в округе №50 победил кандидат от Оппозиционного блока, действующий мэр Покровска Руслан Требушкин, за него проголосовали 30,29% избирателей. За действующего мэра Доброполья Андрея Аксенова, который участвовал в выборах как самовыдвиженец, свои голоса отдали 29,97% избирателей. Требушкин опередил Аксенова на 206 голосов.

Подсчет голосов в этом округе сопровождался протестами. Они начались 23 июля после того, как наблюдатели заявили, что обнаружили признаки нарушений избирательного процесса. Работа ОИК была заблокирована.

Для стабилизации ситуации туда вертолетом направили группы спецназначения Нацполиции.

Гражданская сеть "Опора" сообщала, что ОИК №50 запретила присутствовать на заседании кандидатам, наблюдателям и журналистам. Свое решение комиссия обосновала давлением на ее членов.

29 июля кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Сергей Кошуков заявил, что протоколы голосований исчезли вместе с главой и секретарем окружной избирательной комиссии №50. В Центризбиркоме сообщили, что протоколы уже у них.

31 июля полиция взяла под охрану избирательную комиссию №50.

Обновлено в 22:59 События в здании "Укринформа" следователи столичной полиции квалифицировали как хулиганство. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Обновлено в 23:29 За совершение правонарушения такого характера нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.