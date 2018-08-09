Полиция Лондона отпустила провокатора Филлипса, за него заплатили (7 новостей) «Пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс заявил, что полиция отпустила его под залог после задержания в Лондоне»

Прокремлевский пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого 7 августа задержали в посольстве Грузии в Великобритании, рассказал, что правоохранители обвинили его в незаконном проникновении на территорию посольства.Известный своим сотрудничеством с подконтрольными Кремлю телеканалами Russia Today и "Звезда" британец Грэм Филлипс, задержанный 7 августа в посольстве Грузии в Лондоне, сообщил, что его выпустили под залог.

"Меня выпустили под залог, а обвинения против меня незаконное проникновение на территорию посольства... Также мне запретили приближаться к этим грязным лжецам из посольства Грузии в Великобритании", написал Филлипс в своем Twitter.

В посольстве Грузии в Великобритании проходила выставка о российско-грузинской войне 2008 года. Филлипс стал выкрикивать антигрузинские лозунги, после чего его задержала полиция.

Британец известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для российских пропагандистских телеканалов. В июле 2014 года Служба безопасности Украины запретила Филлипсу въезд в Украину. Однако он проник на оккупированные пророссийскими боевиками территории и стал известен сотрудничеством с ними, к примеру участием в допросах украинских военных.

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22 сентября 2016 года посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии Наталья Галибаренко обратилась к властям Великобритании с просьбой остановить пропагандистскую деятельность Филлипса. В ответ британский посол Джудит Гоф отметила, что наказание Филлипса находится в компетенции украинских властей.

Обновлено в 17:00