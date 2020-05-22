Полиция открыла дело из-за массового убийства в Житомирской области

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности массового убийства на Житомирщине, когда были расстреляны семь человек, об этом чиновник сообщил в Facebook. По словам замминистра, в лесах на берегу ставка в районе села Новоселица (Попельнянский район) отдыхала компания киевлян, которые ранее не раз собирались там для рыбалки. "Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ", - написал Геращенко. Сообщается, что сначала мужчина убил двоих человек, что оставались рядом с ним. Затем он начал расстреливать шестерых спящих. Всего нас...

Обновлено в 12:15 В пятницу, 22 мая, в Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья семерых человек. Массовый расстрел на Житомирщине: версия полиции В полиции Житомирской области не исключают,...

Обновлено в 12:32 В Украине увеличилось количество людей с психическими заболеваниями. Из-за тяжелой экономической и политической ситуации в стране, они выплескивают негативные эмоции, расстреливая людей. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта. «На Житомирщине произошла страшная трагедия. Это был не просто блуждающий охотник, который стрелял из ружья, а арендатор ставка, который целенаправленно убил семерых человек. Пятеро из них спали. Это преступление – маркер состояния украинского общества. В частности, что конфликтогенность в обществе достигла предельных размеров. Любой конфликт может закончиться мордобоем, стрельбой и поножовщиной. В стране увеличилось количество людей с психическими заболеваниями. Из-за тяжелой экономической и политической ситуации в стране, они выплескивают негативные эмоции, расстреливая людей. Говорить о роли полиции в такой ситуации просто не приходится. Нет профилактической работы и контроля над оружием», - сказал С. Шабовта. ...