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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:32
Полиция открыла дело из-за массового убийства в Житомирской области

Полиция открыла дело из-за массового убийства в Житомирской области (7 новостей)

«Все пострадавшие были давно знакомы между собой, поддерживали отношения много лет»

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности массового убийства на Житомирщине, когда были расстреляны семь человек, об этом чиновник сообщил в Facebook. По словам замминистра, в лесах на берегу ставка в районе села Новоселица (Попельнянский район) отдыхала компания киевлян, которые ранее не раз собирались там для рыбалки. "Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ", - написал Геращенко. Сообщается, что сначала мужчина убил двоих человек, что оставались рядом с ним. Затем он начал расстреливать шестерых спящих. Всего нас...

Обновлено в 12:15 В пятницу, 22 мая, в  Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья семерых человек. Массовый расстрел на Житомирщине: версия полиции В полиции Житомирской области не исключают,...

Обновлено в 12:32 В Украине увеличилось количество людей с психическими заболеваниями. Из-за тяжелой экономической и политической ситуации в стране, они выплескивают негативные эмоции, расстреливая людей. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта. «На Житомирщине произошла страшная трагедия. Это был не просто блуждающий охотник, который стрелял из ружья, а арендатор ставка, который целенаправленно убил семерых человек. Пятеро из них спали. Это преступление – маркер состояния украинского общества. В частности, что конфликтогенность в обществе достигла предельных размеров. Любой конфликт может закончиться мордобоем, стрельбой и поножовщиной. В стране увеличилось количество людей с психическими заболеваниями. Из-за тяжелой экономической и политической ситуации в стране, они выплескивают негативные эмоции, расстреливая людей. Говорить о роли полиции в такой ситуации просто не приходится. Нет профилактической работы и контроля над оружием», - сказал С. Шабовта. ...

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Униан Униан  ·  22.05.20, 09:38 Предполагаемому убийце грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.20, 09:44 Полиция открыла дело из-за массового убийства в Житомирской области. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.Об этом сообщает пресс-служба полиции.Новость…
Униан Униан  ·  22.05.20, 11:52 Все пострадавшие были давно знакомы между собой, поддерживали отношения много лет.
Униан Униан  ·  22.05.20, 12:10 Также известно, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  22.05.20, 12:15 В пятницу, 22 мая, в  Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья семерых человек. Массовый расстрел на Житомирщине: версия полиции В полиции Житомирской области не исключают,...
Голос.UA Голос.UA  ·  22.05.20, 12:32 В Украине увеличилось количество людей с психическими заболеваниями. Из-за тяжелой экономической и политической ситуации в стране, они выплескивают негативные эмоции, расстреливая людей. Об этом в комментарии…
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