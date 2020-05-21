Полиция получила приказ сверху и завершает расследование дела Шеремета – "Слідство.Інфо"

Национальная полиция на днях завершит расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру.

Об этом сообщили журналисты "Слідства. Інфо" в сюжете "Тайна следствия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Отмечается, что следователи по делу Шеремета получили соответственный приказ завершить расследование сверху. При этом некоторые следователи не считают собранные доказательства убедительными.

"Несмотря на это, уже в ближайшие дни полиция объявить о завершении расследования. Далее материалы передадут в прокуратуру. И уже прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств для передачи дела в суд", - говорится в сюжете.

Ранее РБК-Украина писало, что следствие изменило подозрение фигурантам по делу Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугар. При этом в деле появились неустановленные лица, которые являются организаторами. Материалы относительно них вынесены в отдел...

Обновлено в 22:35 Полиция в эти дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета и передаст собранные материалы в прокуратуру. Об этом сообщает "Слідство.інфо" со ссылкой на источники. "На днях следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху – завершать расследование. Также…

Обновлено в 23:33 Национальная полиция Украина скоро завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета, собранные материалы она передаст в прокуратуру. Об этом сообщает "Слідство.інфо", ссылаясь на собственные источники. "эВ эти дни следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху - завершать расследование", - говорится в блоге со ссылкой на источники "Слідство.інфо", знакомые с ходом расследования. ...