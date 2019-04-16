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Полиция расценивает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай

Полиция расценивает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай (5 новостей)

«Полиция Франции расценивает пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) как несчастный случай. Следователи не нашли доказательств, которые свидетельствовали…»

По словам прокурора Парижа Реми Хейца, следствие не обнаружило следов умышленного поджога собора Парижской Богоматери, уголовное производство открыто по непреднамеренного причинения вреда вследствие пожара. Пожар, который произошел в соборе Парижской Богоматери, расследуют как несчастный случай. Об этом сообщил прокурор Парижа Реми Хейц, 16 апреля информирует телеканал BFMTV.

Предварительно ничто не указывает на умышленный поджог и уголовное производство открыто по факту непреднамеренного причинения вреда, сказал Хейц.

Он также отметил, что специалисты, которые работали над ремонтом шпиля, обрушившегося во время пожара, уже опознаны и допрошены.

Над реставрацией собора работали пять компаний, их сотрудников допросят, чтобы установить обстоятельства, при которых начался пожар, сказал прокурор.

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По его словам, расследование будет "долгим и непростым".

Выводы относительно причин пожара можно будет делать после того, как эксперты получат доступ к собору, но пока здание все еще опасно, добавил Хейц.

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании. Главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев сказал, что когда в соборе вспыхнул пожар, на площадке не было работников.

У здания обрушились шпиль и крыша. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл к еще горящему собору Парижской Богоматери в Париже вечером 15 апреля и заявил журналистам, что храм будет восстановлен. Для реставрации собора открыли общенациональный сбор пожертвований.

Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали.

ФОТО К НОВОСТИ: «Полиция расценивает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай»
Фото Прокуратура не нашла признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама
Фото Пожар в соборе Парижской Богоматери расследуют как несчастный случай
Фото Прокуратура не нашла признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама
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РБК Украина РБК Украина  ·  16.04.19, 14:52 Парижский прокурор Реми Эйтз заявил, что у правоохранители не нашли свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери. Об этом он заявил в эфире France 24.По его словам, основной версией…
Газета День Газета День  ·  16.04.19, 15:47 Парижский прокурор Реми Эйтз заявил, что у правоохранители не нашли свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери. Об этом он заявил в эфире France 24. По его словам, основной версией…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.04.19, 15:55 Полиция Франции расценивает пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) как несчастный случай. Следователи не нашли доказательств, которые свидетельствовали бы об умышленном поджоге.
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