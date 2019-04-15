Полиция со вторника переходит на усиленный режим работы (6 новостей) «Правоохранители перейдут на усиленный режим уже 16 апреля»

Правоохранители переходят на усиленный режим работы перед вторым туром президентских выборов со вторника, 16 апреля. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Филенко, передает 112.ua.

"Уже завтра оперативный штаб МВД, который возглавляет генерал Яровой, заместитель министра внутренних дел, переходит на усиленный режим работы. Соответственно, на усиленный режим работы переходят все структурные подразделения, координационные штабы, в каждом регионе так же переходят на усиленный вариант несения службы", - отметил Филенко.

Советник Авакова добавил, что у правоохранителей достаточно сил для того, чтобы обеспечить общественный порядок в день голосования и до дня голосования.

Полиция возьмет под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии, отметил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.

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"Мы готовы к перевозке бюллетеней на участковые избирательные комиссии, которые начнутся через несколько дней. Уже в четверг-пятницу они должны быть доставлены. Полиция, другие службы возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии. Так же в обратном направлении эти протоколы будут доставлены в окружные избирательные комиссии согласно тем маршрутам, которые нами разработаны. Будет работать не меньше сил и средств, как было во время первого тура выборов", - отметил Стойко.

В МВД подвели итог, что выполнили свою задачу во время прихода президента Петра Порошенко на стадион 14 апреля и будут готовы 19 апреля.

"Сейчас идут переговоры между кандидатами, между их командами относительно дебатов на стадионе, состоятся они или нет. Тем не менее, мы готовимся. Как и вчера, полиция, все наши службы превентивно работали именно в то время, когда действующий президент выступал и когда были различные фотографирования на стадионе. Мы свою работу выполнили. Надеемся и верим, что те группы поддержки, которые будут с той и другой стороны, сознательно подойдут ответственно к тому, чтобы не приносить на стадион ни оружия, ни каких-либо других запрещенных предметов ", - отметил Стойко.

Ранее в МВД рассказали об "аномальных" участках. В Украине обнаружены несколько десятков избирательных участков, где итоги голосования резко отличались от среднестатистической пропорции.

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Обновлено в 16:08 Правоохранители перейдут на усиленный режим уже 16 апреля.

Обновлено в 18:07 Оперативный штаб и все подразделения Министерства внутренних дел (МВД) перед вторым туром выборов 2019 переходят на усиленный вариант работы с 16 апреля.