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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева (3 новости)

«Полиция Киева в воскресенье, 24 мая, усилила меры безопасности в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Поскольку…»

В воскресенье, 24 мая, полиция усилила меры безопасности в центре Киева. В городе сегодня запланированы массовые акции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, несколько подразделений силовиков заступили на усиленное дежурство.

«Сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Обращаемся к организаторам и участникам с просьбой соблюдать карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок», - говорится в сообщении.

Отметим, в Киеве и других городах Украины сегодня запланирована акция под названием «Стоп реванш». Участники митинга намерены выразить протест против политики главы государства Владимира Зеленского, который в эти дни отмечает первую годовщину пребывания на должности президента.

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РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 13:52 В воскресенье, 24 мая, полиция усилила меры безопасности в центре Киева. В городе сегодня запланированы массовые акции.Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.Как отмечается, несколько…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  24.05.20, 15:53 Полиция Киева в воскресенье, 24 мая, усилила меры безопасности в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Поскольку в городе сегодня запланированы массовые акции, несколько…
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