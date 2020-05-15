Поліція відкрила справу через спалах COVID-19 у київському будинку-інтернаті для дівчат (3 новости) «За фактом порушення санітарних норм у будинку-інтернаті проводиться досудове розслідування»

Слідчі Дарницького управління поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом масового захворювання на коронавірус у вихованців та персоналу з будинку-інтернату для дівчат. Про це повідомили у поліції столиці.

Зібрані матеріали за фактом виявлення хвороби внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі.

У поліції зазначили, що на місці події правоохоронці забезпечують охорону закладу та контролюють режим пропуску з дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, у Києві в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтвердили спалах коронавірусної інфекції. Діагноз COVID-19 поставили 81 особі.

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