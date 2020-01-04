Полиция задержала жителя Харьковской области, который "заминировал" ж/д вокзал в Полтаве

28-летний житель Харьковской области, который находился в состоянии адкогольного опьянения, был задержан после звонка в полицию с сообщением о минировании железнодорожного вокзала в Полтаве.Полиция Полтавы сегодня задержала мужчину, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.
Информация о минировании поступила правоохранителям в 8.00. В полицию Полтавы позвонил неизвестный, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала "Полтава Южная".
На место прибыли наряды полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Проверка взрывоопасных предметов не обнаружила.
В течение получаса полицейским удалось вычислить псевдоминера его сняли с поезда на железнодорожном вокзале "Полтава-Киевская".
"Минером" оказался 28-летний житель Харьковской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
После его задержания правоохранители обследовали также территорию вокзала "Полтава-Киевская". Ничего подозрительного они не обнаружили.
С мужчиной сейчас работают следователи. Ему грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.