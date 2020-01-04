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Полиция задержала жителя Харьковской области, который "заминировал" ж/д вокзал в Полтаве

Полиция задержала жителя Харьковской области, который "заминировал" ж/д вокзал в Полтаве (5 новостей)

«Полиция Полтавы задержала псевдоминера городского железнодорожного вокзала»

28-летний житель Харьковской области, который находился в состоянии адкогольного опьянения, был задержан после звонка в полицию с сообщением о минировании железнодорожного вокзала в Полтаве.Полиция Полтавы сегодня задержала мужчину, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала города. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Информация о минировании поступила правоохранителям в 8.00. В полицию Полтавы позвонил неизвестный, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала "Полтава Южная".

На место прибыли наряды полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Проверка взрывоопасных предметов не обнаружила.

В течение получаса полицейским удалось вычислить псевдоминера его сняли с поезда на железнодорожном вокзале "Полтава-Киевская".

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"Минером" оказался 28-летний житель Харьковской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

После его задержания правоохранители обследовали также территорию вокзала "Полтава-Киевская". Ничего подозрительного они не обнаружили.

С мужчиной сейчас работают следователи. Ему грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.01.20, 14:44 Правоохранители задержали 28-летнего жителя Харьковской области, который в состоянии алкогольного опьянения "заминировал" железнодорожный вокзал в Полтаве, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Телеграф Телеграф  ·  04.01.20, 15:19 Полиция задержала псевдоминера, который сообщил о минировании вокзала, которому грозит 6 лет тюрьмы.
Украинская правда Украинская правда  ·  04.01.20, 15:40 Полиция Полтавы задержала псевдоминера городского железнодорожного вокзала.
Подробности Подробности  ·  04.01.20, 15:49 В Полтаве полицейские задержали пьяного пассажира поезда, который "заминировал" вокзал "Полтава Южная"
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