Politico: администрация Трампа планирует создать аналог ВОЗ (7 новостей) «Администрация Трампа собирается создать аналог ВОЗ. Новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в…»

Советники президента США Дональда Трампа, который заявил о прекращении финансирования ВОЗ, обсуждают создание в Госдепартаменте подразделения, который будет реагировать на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники и полученные документы.

По информации издания, новое подразделение может возглавить координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс. Газета пишет, что отдел может стать “альтернативным механизмом” для выполнения части работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Предусматривается, что Госдеп назначит координатора, который будет следить за готовностью к пандемии, реагировать на вспышки заболевания.

Предложение обсуждалось на заседании Совета нацбезопасности в четверг, 21 мая. По данным Politico, оно вызвало разногласия между Госдепом и Агентством США по международному развитию (USAID). Представители USAID были недовольны тем, что создание нового отдела может снизить влияние и финансирова...

Обновлено в 14:23 Помощники президента CША Дональда Трампа рассматривают план по созданию организации для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний. Это будет новое подразделение в Государственном департаменте. Об этом сообщает Politico. Новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом…

Обновлено в 14:27 Возглавит организацию Дебора Биркс – чиновница, которая координирует рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом.