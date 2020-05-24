  1. Главная
  2. Новости
  3. Politico: администрация Трампа планирует создать аналог ВОЗ
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 14:27
· США · ВОЗ · Президент США
Politico: администрация Трампа планирует создать аналог ВОЗ

Politico: администрация Трампа планирует создать аналог ВОЗ (7 новостей)

«Администрация Трампа собирается создать аналог ВОЗ. Новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в…»

Советники президента США Дональда Трампа, который заявил о прекращении финансирования ВОЗ, обсуждают создание в Госдепартаменте подразделения, который будет реагировать на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники и полученные документы.

По информации издания, новое подразделение может возглавить координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс. Газета пишет, что отдел может стать “альтернативным механизмом” для выполнения части работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Предусматривается, что Госдеп назначит координатора, который будет следить за готовностью к пандемии, реагировать на вспышки заболевания.

Предложение обсуждалось на заседании Совета нацбезопасности в четверг, 21 мая. По данным Politico, оно вызвало разногласия между Госдепом и Агентством США по международному развитию (USAID). Представители USAID были недовольны тем, что создание нового отдела может снизить влияние и финансирова...

Обновлено в 14:23 Помощники президента CША Дональда Трампа рассматривают план по созданию организации для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний. Это будет новое подразделение в Государственном департаменте. Об этом сообщает Politico. Новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом…

Обновлено в 14:27 Возглавит организацию Дебора Биркс – чиновница, которая координирует рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом.

ФОТО К НОВОСТИ: «Politico: администрация Трампа планирует создать аналог ВОЗ»
Фото Администрация Трампа собирается создать аналог ВОЗ, - Politico
Фото Politico: администрация Трампа планирует создать аналог ВОЗ
Фото США хотят создать свой аналог ВОЗ - СМИ
Фото В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ – СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.20, 08:15 Помощники президента CША Дональда Трампа рассматривают план по созданию организации для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний. Это будет новое подразделение в Государственном департаменте.Об…
Новый Регион Новый Регион  ·  24.05.20, 08:19 Советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создания в Госдепартаменте подразделения, задачей которого станет реагирование на вспышки инфекционных заболПо словам собеседников издания,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.20, 08:57 В администрации президента CША Дональда Трампа рассматривают создание организации, аналогичной ВОЗ. Об этом сообщает Politico в воскресенье, 24 мая. Организация будет предназначена для борьбы с будущими…
Подробности Подробности  ·  24.05.20, 12:49 Администрация Трампа собирается создать аналог ВОЗ. Новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в США
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новый Регион Новый Регион  ·  24.05.20, 14:23 Помощники президента CША Дональда Трампа рассматривают план по созданию организации для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний. Это будет новое подразделение в Государственном департаменте.…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.05.20, 14:27 Администрация Трампа работает над созданием организации, которая будет бороться с вероятными вспышками инфекционных заболеваний. Аналогом ВОЗ может стать новое подразделение в Государственном департаменте,…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Очень полезен для мышц: чем хорош картофель

Очень полезен для мышц: чем хорош картофель
Когда закончится пандемия коронавируса - ученые внезапно изменили прогноз

Когда закончится пандемия коронавируса - ученые внезапно изменили прогноз
Именинница дня: вспоминаем лучшие хиты Русланы

Именинница дня: вспоминаем лучшие хиты Русланы
Барселона включит Фирпо в сделку по Лаутаро

Барселона включит Фирпо в сделку по Лаутаро
В Израиле начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху

В Израиле начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух уже мыслями, сердцем и таблицей в УПЛ»

Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух уже мыслями, сердцем и таблицей в УПЛ»
Китай дал согласие на расследование происхождения вируса SARS-CoV-2

Китай дал согласие на расследование происхождения вируса SARS-CoV-2
МОН представило научные результаты экспедиций украинских полярников

МОН представило научные результаты экспедиций украинских полярников
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.