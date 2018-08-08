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Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки

Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки (8 новостей)

«Во время встречи в Хельсинки президент РФ Владимир Путин передал главе Белого дома Дональду Трампу документ, содержащий ряд предложений относительно…»

16 июля во время первой двусторонней встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным президент России вручил своему американскому коллеге письмо с предложениями относительно взаимного разоружения.

Еще во время совместной пресс-конференции 16 июля в Хельсинки Владимир Путин заявил, что передал американским коллегам записку с "рядом конкретных предложений".

Считаем необходимым сотрудничать в военно-политической области, а именно продолжение договоренностей о стратегически-наступательном вооружении, опасная ситуация вокруг развития элементов американской ПВО, выполнение договора о ликвидации ракет средней и ближней дальности и размещения вооружения в космосе, – заявил тогда Путин.

Как пишет американское издание Politico, в документе, который Путин во время встречи передал Трампу содержатся предложения относительно взаимного разоружения.

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По данным источников издания, к утечке причастны российские официальные лица, которые занимались организацией встречи, а документ назван "Диалог по проблеме контроля над вооружениями".

В нем говорится, что Москва выразила готовность к нормализации отношений между странами в сфере контроля над вооружениями.

В частности, в перечне предложений содержится идея о продлении на 5 лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), что ограничивает размер ядерных арсеналов. Соответствующий договор, который был подписан Медведевым и Обамой в 2010 году, рассчитан на десять лет с возможным продлением еще на пять лет по взаимной договоренности.

Он предусматривает ограничения количества развернутых ядерных зарядов и носителей ядерного оружия.

В предложениях, которые Путин передал Трампу говорится также о подписании нового договора, что ограничивает размещение вооружения в космосе. Кремль также представил инициативу о начале экспертных консультаций для выявления "дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями".

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа. Только сказали, что в письменном виде Трамп никаких предложений от Путина не получал.

Обновлено в 10:08 Документ был передан Трампу в ходе двухчасовых переговоров лидеров государств, происходивших тет-а-тет в Хельсинки. Документ назван "Диалог по проблеме контроля над вооружениями". Об этом сообщило американское издание Politico, которое утверждает, что источником утечки документа являются российские официальные лица, причастные к организации…

Обновлено в 11:20 Во время встречи в Хельсинки с Дональдом Трампом президент РФ выступил с рядом инициатив в сфере контроля над вооружениями, пишет американская газета Politico.По информации американской газеты Politico, на саммите в Хельсинки в середине июля президент РФ Владимир Путин выступил с предложением обсудить меморандум о ядерном разоружении и запрете на применение оружия в космосе.

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Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.18, 10:08 Документ был передан Трампу в ходе двухчасовых переговоров лидеров государств, происходивших тет-а-тет в Хельсинки. Документ назван "Диалог по проблеме контроля над вооружениями". Об этом сообщило американское…
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