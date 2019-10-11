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Политик времен президенства Януковича вернулся в Украину

Политик времен президенства Януковича вернулся в Украину (4 новости и 1 видео)

«Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-вице-премьер времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который последние 5 лет отсиживался за границей, наведался…»

Экс-глава СБУ, министр финансов в правительстве Николая Азарова, Валерий Хорошковский, ездил в Офис президента Владимира Зеленского на улицу Банковую. Публично он не появлялся 5 лет.

Его присутствие зафиксировали журналисты-расследователи программы "Схемы".

30 сентября Хорошковский прилетел из Лондона в Киев одним из самых дорогих частных самолетов Falcon 7x. Вместе с ним прилетел его давний соратник, экс-совладелец "Квартала 95", который в 2018 получил должность в российском "Сбербанка" в Украине - Ярослав Порохняк.

На следующий день кортеж Хорошковского двигался Обуховской трассе, а потом свернул в Офис президента.

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За время президентства Зеленского он 6 раз летал в Киев. В последний раз - 9 октября. За последние три года пятого президента Петра Порошенко на должности Хорошковский дважды летал в Украину.

"Взамен самолет Фалькон с именным гербом Хорошковского регулярно посещал Москву. Только в этом году был там 4 раза. А за последние три года суммарно 16 раз. Об этом свидетельствуют данные открытого онлайн-сервиса отслеживания воздушных судов Plane Finder", - отмечают журналисты.

В Украине Хорошковский курирует работу росбанков, добавляют они.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. У него был один, очень серьезный вопрос - и этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали. Я не могу пока сказать, какой - если можно. Никакой должности не может быть. Он не является моим советником, он не влияет на мою команду. Встреча касалась - вы со временем будете знать, по поводу чего происходила эта встреча, когда мы с вами увидим ее результат. Эта встреча - ни о должности, ни о каких-то теневых договоренностях. Это нас не интересует. Встреча была личная ", - ответил Зеленский на вопрос по Хорошковского на пресс-марафоне 10 октября.

Сам Хорошковский дал примерно такой же ответ журналистам: "Я думаю, что вам будет это (причины визита в ОП - Gazeta.ua) известно позже".

"Я бизнесом и не перестаю заниматься на протяжении последних этих 7 лет. А относительно того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за рубежом, поэтому я как приезжал, так и буду приезжать, как уезжал, так и буду уезжать ", - сказал экс-политик.

ФОТО К НОВОСТИ: «Политик времен президенства Януковича вернулся в Украину»
Фото Политик времен президенства Януковича вернулся в Украину
Фото Хорошковский дважды приезжал в Офис президента, - "Схемы"
Фото Хорошковский с эры Януковича ездил в Офис Зеленского - "Схемы"
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.10.19, 09:38 Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-вице-премьер времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который последние 5 лет отсиживался за границей, наведался в Офис президента Владимира…
РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.19, 09:45 С начала октября вице-премьер времен экс-президента Украины Виктора Януковича Валерий Хорошковский дважды был в Офисе президента. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".Журналисты…
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