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Политзаключенный Костенко расскажет о своем гражданстве после консультаций в СБУ

Политзаключенный Костенко расскажет о своем гражданстве после консультаций в СБУ (4 новости)

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Осужденный в России крымский активист Евромайдана 32-летний Александр Костенко 3 августа вышел на волю. В мае 2015-го русский оккупационный суд в Симферополе дал ему четыре года и два месяца колонии за то, что якобы на акции протеста бросил камень в сотрудника "Беркута".

Александра Костенко задержали в декабре 2014 года. Обвинили в нанесении тяжелых телесных повреждений "беркутовцу" Виталию Полиенко 18 февраля 2014 года во время Революции достоинства. Силовик якобы узнал в Костенко нападающего.

Дело против майдановца вела тогдашняя "прокурор" Крыма, в настоящее время - депутат Государственной думы России Наталия Поклонская. Имя Александра внесла в список из 50 человек, которые были активистами Евромайдана из Крыма.

Политзаключенного отправили в колонию общего режима №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

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25 февраля 2016 года подконтрольный России верховный суд Крыма рассмотрел кассационную жалобу защиты Костенко и уменьшил приговор до трех лет и пяти месяцев лишения свободы.

3 августа возле колонии политзаключенного встретили украинские консулы. Сопровождали к посольству Украины в Москве. С ним по телефону поговорил президент Петр Порошенко. Пообещал Костенко в столице временное жилье и деньги на проживание.

До аннексии Крыма Александр жил в Симферополе вместе с родителями и братом Евгением. Работал в Киевском райотделе милиции.

- 5 февраля 2015 года Саша был дома, когда пришли с обыском, - говорит мать 58-летняя Елена Костенко. После его ареста перенесла два инсульта. - Люди в масках и без опознавательных знаков силой вывели его из квартиры. Посадили в "Фольксваген" темно-синего цвета. В машине приставляли пистолет к голове. Делали вид, что выстрелят. Сломали левую руку, потом за нее подвешивали в подвале, били током.

1 марта 2015-го исчез его отец 58-летний Федор Костенко. Поехал в Киев на конференцию, чтобы заявить о пытках, которые применяют к сыну. После этого вернулся на оккупированный полуостров. Пересек контрольно-пропускной пункт и пропал без вести

- Я боюсь ходить по улицам. Наш подъезд обклеили листовками "Здесь живет бандеровец", - добавляет Елена Костенко.

27 июля Александра Костенко поместили в штрафной изолятор. Обвинили в том, что не держал руки за спиной вне камеры.

- Он сидел со мной и в следственном изоляторе Симферополя, и в колонии в Кировской области, - говорит крымчанин Григорий Ларионов, освобожденный из плена в октябре 2017 года. Он тоже был в списке 50 крымских активистов Евромайдана. - Александра многократно били в "пресс-хате" - это специальная камера для издевательств. Против него настраивали местных уголовников. Во время пыток "эфэсбешники" сломали ему руку. Она неправильно срослась. Зрелище ужасное.

ФОТО К НОВОСТИ: «Политзаключенный Костенко расскажет о своем гражданстве после консультаций в СБУ»
Фото Политзаключенный Александр Костенко вышел на волю
Фото Политзаключенный Костенко расскажет о своем гражданстве после консультаций в СБУ
Фото Возвращение политзаключенного Кремля Александра Костенко. Как Украина защищает пострадавших от агрессии РФ
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