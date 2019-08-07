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Политзаключенный Сущенко дал согласие отбывать наказание в Украине

Политзаключенный Сущенко дал согласие отбывать наказание в Украине (3 новости)

«Летом журналист подписал соответствующие бумаги»

Украинский политзаключенный, журналист Роман Сущенко, осужденный в России, подписал документы о согласии на отбывание своего наказания на территории Украины. Как передает РБК-Украина, об этом повдомив "Укринформу" адвокат узника Марк Фейгин.

По словам Фейгина, документы со стороны Сущенко были подписаны после длительных консультаций с адвокатом и обсуждений относительно перспектив обмена украинских политзаключенных с российской стороны на россиян, задержанных в Украине.

"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывания наказания в Украине", - сказал адвокат.

Однако, по словам Фейгина, преувеличивать значение этого факта не стоит.

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"Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего времени. Планы российской стороны нам не известны", - добавил защитник.

По его мнению, в целом переговоры относительно возможного обмена пока находятся "на стадии замирания".

"Не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России...Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится", - резюмировал Фейгин.

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Факты Факты  ·  07.08.19, 22:35 Юристы предупреждают, что Россия по-своему использовать документы
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.08.19, 22:57 Летом журналист подписал соответствующие бумаги.
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