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Украина
Эспресо.TV Эспресо.TV · · Обновлено в 19:14
Поливальный понедельник отмечают во Львове: мэр Садовый присоединился к праздничным обливаниям

Поливальный понедельник отмечают во Львове: мэр Садовый присоединился к праздничным обливаниям (5 новостей и 1 видео)

«В ряде городов Украины 29 апреля традиционно отмечали Поливальный понедельник. В сети активно публикуют фотографии и видео с мест, где…»

А у Львові обливаються. Попри дощ і тільки 12 градусів тепла, народ не зраджує традицій. Вже понад 5 років на вході до львівської Ратуші облаштовують спеціальний майданчик для мокрих процедур. За стародавнім звичаєм, у понеділок після Великодня хлопці обливають дівчат водою - так би мовити «очищаються». #Еспресо #обливаний_понеділок #Великдень #свято #традиції Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 18:14 А у Львові обливаються. Попри дощ і тільки 12 градусів тепла, народ не зраджує традицій. Вже понад 5 років на вході до львівської Ратуші облаштовують спеціальний майданчик для мокрих процедур. За стародавнім звичаєм, у понеділок після Великодня хлопці обливають дівчат…

Обновлено в 19:14 Мокро було сьогодні у столичному Пирогові. Й не лише від дощу. У музеї архітектури та побуту відсвяткували обливаний понеділок. Співали веснянок, покривали дівчат водою та згадували українські традиції. #Еспресо #обливаний_понеділок #Великдень #свято #традиції Telegram - https://t.me/espresotb

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.04.19, 15:04 Поливальный понедельник, следующий день после Пасхи, в этом году отмечают 29 апреля. Его празднуют в разных городах Украины, а наиболее интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове. В последнем к…
Главред Главред  ·  29.04.19, 16:25 Поливаний понеділок – как отмечают в Украине / Львовский горсовет Поливаний понеділок – Поливальный понедельник, если по-русски – отмечается в Украине на следующий день после Пасхи,...
Апостроф Апостроф  ·  29.04.19, 16:48 В ряде городов Украины 29 апреля традиционно отмечали Поливальный понедельник. В сети активно публикуют фотографии и видео с мест, где праздновали событие.
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