А у Львові обливаються. Попри дощ і тільки 12 градусів тепла, народ не зраджує традицій. Вже понад 5 років на вході до львівської Ратуші облаштовують спеціальний майданчик для мокрих процедур. За стародавнім звичаєм, у понеділок після Великодня хлопці обливають дівчат водою - так би мовити «очищаються». #Еспресо #обливаний_понеділок #Великдень #свято #традиції Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 18:14 А у Львові обливаються. Попри дощ і тільки 12 градусів тепла, народ не зраджує традицій. Вже понад 5 років на вході до львівської Ратуші облаштовують спеціальний майданчик для мокрих процедур. За стародавнім звичаєм, у понеділок після Великодня хлопці обливають дівчат…

Обновлено в 19:14 Мокро було сьогодні у столичному Пирогові. Й не лише від дощу. У музеї архітектури та побуту відсвяткували обливаний понеділок. Співали веснянок, покривали дівчат водою та згадували українські традиції. #Еспресо #обливаний_понеділок #Великдень #свято #традиції Telegram - https://t.me/espresotb