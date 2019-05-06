  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Полк "Азов" отметил пятую годовщину со дня основания. ВИДЕО
Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Видео · Воинская часть · Май
Полк "Азов" отметил пятую годовщину со дня основания. ВИДЕО

Полк "Азов" отметил пятую годовщину со дня основания. ВИДЕО (4 новости и 1 видео)

«В воскресенье, 5 мая полк Азов отметил 5 годовщину со дня своего основания. Праздник прошел в Бердянске, на центральной площади…»

5 мая 2019 свой первый пятилетний юбилей отметил добровольческий полк "Азов" - линейное подразделение специального назначения в составе воинской части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, которое в далеком 2014 году встало на защиту Украины от российских оккупантов.

В 2014 году под руководством Андрея Белецкого (на данный момент - лидер партии "Национальный Корпус", народный депутат) в г.. Мариуполь, как батальон патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины, появились первые бойцы спецподразделения "Азов", которые вскоре стали известны под прозвищем - "черные человечки".

На момент создания, в спецподразделении насчитывалось 56 человек добровольцев и 4 единицы огнестрельного оружия на всех. Большая часть добровольцев впервые имели дело с военной техникой, поэтому обучение и спеподготовка проходили в полевом режиме. В сентябре 2014 года подразделение было развернуто в полк, а в ноябре 2014 года - переведено в состав Национальной гвардии Украины.

Финансирование батальона сначала осуществлялось исключительно волонтерами. Благодаря усилиям экс-командира - Андрея Белецкого, который впоследствии привлекал новые источники финансирования, на сегодня, основными источниками финансирования и поставки полка техникой - есть частные пожертвования, поддержка волонтерского движения, благотворительные фонды и помощь бизнесменов. В поддержку полка в городах Украины регулярно проводятся благотворительные концерты.

Катастрофа самолета в «Шереметьево»: авиаэксперт указал на грубое нарушение…
Катастрофа самолета в «Шереметьево»: авиаэксперт указал на грубое нарушение…

Сегодня полк "Азов" - один из самых боеспособных воинских подразделений в Украине, с высоким уровнем обеспечения современной экипировкой, амуницией и всем необходимым для выполнения служебных обязанностей.

За время своего существования, добровольцы полка "Азов" участвовали во многих вооруженных конфликтах на востоке Украины, в частности в противостоянии в Мариуполе, боях за Иловайск, боях за Широкино, боях за Марьянку, в блокаде Крыма со стороны Украины.

Стоит отметить, что под командованием первого командира Андрея Белецкого, "Азов" осуществил самое верное стратегическое контрнаступление украинских войск на протяжении всей АТО - Павлополь-Широкинскую операцию, когда было освобождено 6 населенных пунктов, были взяты под контроль стратегические широкинские высоты, что сделало невозможным обстрел Мариуполя российско-террористическими формированиями.

Отметим, что в полку "Азов" бывают сложные дни, ведь по состоянию на конец 2018 "Азов" насчитал потерю 35 воинов. О присутствии погибших бойцов символизируют щиты с высеченными позывными, которые олицетворяют древнюю военную традицию. Каждый щит в течении года хранится в подразделении, а дальше - переходит к лучшим друзьям погибших. Таким образом удается поддерживать особые братские и родственные отношения между однополчанами.

К поздравлениям добровольческого полка "Азов" присоединилась последователи - активисты политической партии "Национальный корпус". Между полком и Нацкорпусом существует единственная идеология, основанная на таких ценностях: патриотизм, равноправие, братство, справедливость.

Представители политической партии &quo

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 17:55 В воскресенье, 5 мая, полк "Азов" отметил 5 годовщину со дня своего основания. Праздник прошел в Бердянске, на центральной площади города.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 17:55 В воскресенье, 5 мая полк "Азов" отметил 5 годовщину со дня своего основания. Праздник прошел в Бердянске, на центральной площади города.
Гордон Гордон  ·  06.05.19, 20:01 В ночь на 5 мая 2014 года в Мариуполь выехал отряд украинских партизан, а через двое суток в Киев вернулся уже батальон "Азов", рассказал лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.5 мая исполнилось…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас

Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но…
Луценко не видит оснований для того, чтобы уходить в отставку

Луценко не видит оснований для того, чтобы уходить в отставку
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт

Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт
Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе

Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе
Стало плохо: во время выступления Порошенко вынесли солдата

Стало плохо: во время выступления Порошенко вынесли солдата
Порошенко попросил следующего президента не повторять ошибок предшественников и заботиться об армии

Порошенко попросил следующего президента не повторять ошибок предшественников и заботиться…
Дело об убийстве Бузины. Судья Сидоров взял самоотвод

Дело об убийстве Бузины. Судья Сидоров взял самоотвод
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Судьи ВАКС завтра определят дату начала работы суда

Судьи ВАКС завтра определят дату начала работы суда
На Львовщине чиновника оштрафовали за отправку порно мальчику

На Львовщине чиновника оштрафовали за отправку порно мальчику
Хирн подвел итоги боя Альварес - Джейкобс

Хирн подвел итоги боя Альварес - Джейкобс
Катастрофа в Шереметьево: Климкин прокомментировал информацию о пострадавшей украинке

Катастрофа в Шереметьево: Климкин прокомментировал информацию о пострадавшей украинке
Жертв могло быть гораздо меньше: к самолету в Шереметьево областных пожарных не пускали 1,5 часа

Жертв могло быть гораздо меньше: к самолету в Шереметьево областных…
СМИ: Вашингтон отзывает своего посла Йованович из Украины

СМИ: Вашингтон отзывает своего посла Йованович из Украины
Валютные резервы Украины снизились более чем на $100 млн

Валютные резервы Украины снизились более чем на $100 млн
Янукович подал в Окружной админсуд на бывшего адвоката

Янукович подал в Окружной админсуд на бывшего адвоката
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.