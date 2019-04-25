"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского

Путин впервые прокомментировал выборы в Украине Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал итоги президентских выборов на Украине. Он назвал проигрыш Порошенко полным провалом его политики. "Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - сказал он. Также он отметил, что Москва готова восстанавливать отношения с Киевом, но не может это делать в одностороннем порядке. "И прежние, и приходящие власти Украины не собираются подписывать акты по амнистии, не собираются признавать статус ЛНР и ДНР, а как же судьба людей, они так и будут жить в изоляции?" – задал он риторический вопрос. Как сообщали "Комментарии" , Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с избирательных участков. Согласно результатам, победу во втором туре президентских выборов одержал шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% или 13 541 530 избирателей. За действующего президента проголосовало 24,45% или 4 522 320 избирателей. Еще 2,31% бюллетеней был признан недействительным.