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"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского

"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского (7 новостей)

«Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объеме, но не может сделать это…»

Путин впервые прокомментировал выборы в Украине Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал итоги президентских выборов на Украине. Он назвал проигрыш Порошенко полным провалом его политики. "Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко", - сказал он. Также он отметил, что Москва готова восстанавливать отношения с Киевом, но не может это делать в одностороннем порядке. "И прежние, и приходящие власти Украины не собираются подписывать акты по амнистии, не собираются признавать статус ЛНР и ДНР, а как же судьба людей, они так и будут жить в изоляции?" – задал он риторический вопрос. Как сообщали "Комментарии" , Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с избирательных участков. Согласно результатам, победу во втором туре президентских выборов одержал шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% или 13 541 530 избирателей. За действующего президента проголосовало 24,45% или 4 522 320 избирателей. Еще 2,31% бюллетеней был признан недействительным.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского»
Фото "Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского
Фото "Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал выборы президента в Украине
Фото Путин назвал итоги выборов в Украине "абсолютным провалом
Фото Путин прокомментировал итоги выборов в Украине
Фото "Полный провал!": Путин впервые прокомментировал результаты президентских выборов в Украине
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Главред Главред  ·  25.04.19, 13:10 Путин впервые прокомментировал выборы президента в Украине / @h_saltovka Глава России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины 2019, на которых победил...
Главред Главред  ·  25.04.19, 13:10 Путин впервые прокомментировал выборы президента в Украине / @h_saltovka Глава России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины 2019, на которых победил...
Канал 112 Канал 112  ·  25.04.19, 13:17 Президент России Владимир Путин спустя неделю прокомментировал итоги президентских выборов в Украине. Путин заявил, что результаты выборов президента, в которых победу одержал Владимир Зеленский, являются…
Фокус Фокус  ·  25.04.19, 13:26 Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Владивостоке прокомментировал результаты президентских выборов в Украине. Об этом сообщает ТАСС. "Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал…
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ForUm ForUm  ·  25.04.19, 13:36 Российский президент Владимир Путин считает, что результаты выборов в Украине говорят об абсолютном провале политики Петра Порошенко. Он заявил об этом журналистам во Владивостоке, где завершились переговоры…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  25.04.19, 13:52 Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Украиной в полном объеме, но не может сделать это в одностороннем порядке"...
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