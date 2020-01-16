Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями прослушки якобы из его кабинета. Он не сказал, являются ли эти записи подлинными. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook. Премьер заявил, что с самого начала против команды президента и правительства работало много людей, которым хотелось бы, чтобы им в Украине ничего не удалось, добавив, что против правительства и него лично развернулись массированные атаки в социальных сетях и СМИ. По его мнению, это свидетельство того, что его команда на правильном пути. "Мы перекрыли и продолжаем перекрывать много коррупционных потоков и схем. И не даем грабителям продолжать обкрадывать страну. Они уже потеряли миллионы гривен и дальше будут терять миллионы гривен теневого дохода", – сказал Гончарук. "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не запугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – добавил он. По словам Гончарука, главная цель работы его команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, "без схематозов и договорняков". Он сказал, что борьба будет продолжаться, выразив уверенность в победе. Закончил свою речь Гончарук, сообщив о хороших, по его мнению, изменениях в экономике страны. Он акцентировал внимание на то, что курс гривны укрепился, а накопления международных резервов увеличились до 7-летнего максимума и составляют 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2500 млн долларов, а инфляция снизилась на 4,1%. "Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", – подытожил Гончарук. Как ранее сообщал Фокус: Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что не имеет информации по поводу публикации прослушки разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министрами. Кроме того, в Кабмине заявили, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.