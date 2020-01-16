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«Полный «профан» в экономике»: Гончарук обратился к украинцам после публикации «прослушки»

«Полный «профан» в экономике»: Гончарук обратился к украинцам после публикации «прослушки» (8 новостей и 1 видео)

«Премьер-министр записал видеообращение»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями прослушки якобы из его кабинета. Он не сказал, являются ли эти записи подлинными. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook. Премьер заявил, что с самого начала против команды президента и правительства работало много людей, которым хотелось бы, чтобы им в Украине ничего не удалось, добавив, что против правительства и него лично развернулись массированные атаки в социальных сетях и СМИ. По его мнению, это свидетельство того, что его команда на правильном пути. "Мы перекрыли и продолжаем перекрывать много коррупционных потоков и схем. И не даем грабителям продолжать обкрадывать страну. Они уже потеряли миллионы гривен и дальше будут терять миллионы гривен теневого дохода", – сказал Гончарук. "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не запугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – добавил он. По словам Гончарука, главная цель работы его команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, "без схематозов и договорняков". Он сказал, что борьба будет продолжаться, выразив уверенность в победе. Закончил свою речь Гончарук, сообщив о хороших, по его мнению, изменениях в экономике страны. Он акцентировал внимание на то, что курс гривны укрепился, а накопления международных резервов увеличились до 7-летнего максимума и составляют 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2500 млн долларов, а инфляция снизилась на 4,1%. "Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", – подытожил Гончарук. Как ранее сообщал Фокус: Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что не имеет информации по поводу публикации прослушки разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министрами. Кроме того, в Кабмине заявили, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.

ФОТО К НОВОСТИ: ««Полный «профан» в экономике»: Гончарук обратился к украинцам после публикации «прослушки»»
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  16.01.20, 09:58 В сети активно обсуждают слитыЕ данные о том, что глава правительства Алексей Гончарук вроде написал заявление об увольнении. Кроме того, опубликовано прослушку...
Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.20, 10:08 Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что его врагам не удастся остановить его, – и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.
Голос.UA Голос.UA  ·  16.01.20, 10:24 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который не ушел в отставку, похвастался достижениями своей команды в экономике. Об этом он сказал в своем обращении в Facebook. "С самого начала против команды…
Факты Факты  ·  16.01.20, 10:29 Премьер-министр записал видеообращение
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  16.01.20, 10:48 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в последнее время против него и правительства "развернулись массированные медиаатакии в соцсетях и СМИ". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук,…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.01.20, 10:55 15 января, сеть всколыхнула информация о том, что запланированное совещание вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука, с министром финансов Оксаны Маркаровой и замглавы Национального банка…
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