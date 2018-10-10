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Половина украинцев готова взять оружие и идти воевать

Половина украинцев готова взять оружие и идти воевать (6 новостей)

«В 2012 году этот показатель составлял лишь 33%»

Около половины украинцев (52%) готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре 2018 года.

Как напоминают социологи, в 2017 году таких респондентов было 54%, 2012 - 33%.

Больше всего патриотов среди респондентов на Западе (63%), в Центре (53%) и Юге (50%). В то же время на Востоке относительное большинство (55%) отметили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% - не определились).

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Патриотически настроенных больше среди мужчин и обеспеченных опрошенных, отмечают социологи.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 27 сентября - 4 октября 2018 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  10.10.18, 12:16 В 2012 году этот показатель составлял лишь 33%.
Хвиля Хвиля  ·  10.10.18, 12:30 52% опрошенных украинцев выражают готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Об этом говорится в переданных агентству УНИАН…
Украинская правда Украинская правда  ·  10.10.18, 12:59 Чуть больше половины украинцев готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.
Капитал Капитал  ·  10.10.18, 13:16 Чуть больше половины украинцев готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.10.18, 16:53 Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре 2018 года, 52% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную…
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