Половина украинцев готова взять оружие и идти воевать (6 новостей) «В 2012 году этот показатель составлял лишь 33%»

Около половины украинцев (52%) готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре 2018 года.

Как напоминают социологи, в 2017 году таких респондентов было 54%, 2012 - 33%.

Больше всего патриотов среди респондентов на Западе (63%), в Центре (53%) и Юге (50%). В то же время на Востоке относительное большинство (55%) отметили, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (35% готовы, 10% - не определились).

В Киеве открылись масштабная ежегодная выставка «Оружие и безопасность»,…

Патриотически настроенных больше среди мужчин и обеспеченных опрошенных, отмечают социологи.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 27 сентября - 4 октября 2018 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.