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Половина украинцев уедет за границу - Климкин

Половина украинцев уедет за границу - Климкин (4 новости)

«Глава МИД считает, что в мире должно сформироваться «глобальное украинство»»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев уедет из страны и будет жить в других странах. Об этом он заявил во время одной из общественных дискуссий в Киеве, расшифровку речи главы ведомства приводит «Обозреватель». «Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина — там», — сказал он. Украинские граждане — это, отметил Климкин, та «самая большая ценность», которая есть у страны. «Украинцы заслуживают свободу и право на справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма. Изменения начинаются с себя, а не с призывов изменить кого-то и говорить, что мы придем к власти и все порешаем уже послезавтра», — резюмировал министр. Климкин и ранее обращал внимание на отъезд населения Украины за рубеж в поисках работы и называл этот процесс «мегавызовом» для Киева. Он признавал, что в Украине эти граждане не могут найти лучшие условия труда и желаемые рабочие места.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  04.08.19, 11:58 В воскресенье, 4 августа, министр иностранных дел Павел Климкин считает, что половина украинцев через несколько лет половина покинет страну.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  04.08.19, 13:40 Глава МИД Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина трудоспособного населения Украины выедет за границу. "Считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь,…
Униан Униан  ·  04.08.19, 14:12 Глава МИД считает, что в мире должно сформироваться «глобальное украинство».
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