Полозов заявил, что украинский моряк Зинченко сидит в камере в "Лефортово" с бывшим министром "одной кавказской республики" (15 новостей) «Адвокат посетила украинского военнопленного старшего матроса буксира Яны Капу Владимира Терещенко в СИЗО Лефортово»

Украинский моряк Вячеслав Зинченко, который захвачен российскими военными у Керченского пролива, заключенный в московском СИЗО "Лефортово". Сидит в двухместной камере с каким-то бывшим министром одной кавказской республики.

Рассказал, что тот "постоянно молится", как будто выполняет намаз. Особо ничего не спрашивает и о себе не говорит, но охотно делится своими продуктами, сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, который координирует защиту военнопленных.

"В камере есть холодильник и телевизор с тремя русскими каналами. Зинченко был очень удивлен, когда увидел что о нем и его товарищах говорит пропаганда... Вячеслав написал несколько писем родным, однако цензура по какой причине завернула их. Но пришло несколько писем из Москвы и Питера со словами поддержки", - пишет Полозов.

Как и другие моряки, Вячеслав Зинченко заявил, что он военнопленный и не будет давать других показаний.

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"Молодой застенчивый парень. 20 лет исполнилось летом. Прежде всего спросил долго ли сидеть ему еще в этом "Лефортово". Огорчился, когда узнал, что в январе следствие скорее всего запросит в суда продолжение стражи. Говорит, хотел высшее образование получать по специальности и уже подал документы в мореходное училище. Настроение у него нормальное, депрессии нет".

Стало известно о еще одном россиянине, который руководил нападением на украинские корабли в Азовском море. Катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с членами экипажей 25 ноября в Керченском проливе захватывал командир противодиверсионного катера "Кинель".

Обновлено в 11:05 "По условиям содержания рассказал, что сидит в двухместной камере с каким-то бывшим министром одной кавказской республики. Тот "постоянно молится" (очевидно, выполняет пятикратный намаз). Особенно ничего не спрашивает и о себе не говорит, зато охотно делится своими продуктами", - написал Полозов.

Обновлено в 11:25 Адвокат посетила украинского военнопленного старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Терещенко в СИЗО "Лефортово".