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Польша хочет выйти из Стамбульской конвенции

Польша хочет выйти из Стамбульской конвенции (5 новостей)

«У Польщі вважають, що їхнє законодавство є зразковим щодо захисту жінок від насильства»

Польша начинает процедуру выхода из Стамбульской конвенции. По словам министра юстиции страны Збигнева Зеброва, в следующий понедельник, 27 июля, правительство Польши подает заявку в министерство по делам семьи, труда и социальной политики, чтобы начать официальную работу по выходу из Стамбульской конвенци.

По словам Зеброва, польское законодательство является образцовым в сфере защиты женщин от насилия, а причины выхода из конвенции носят сугубо идеологический характер, "который мы не принимаем и считаем вредным". Правительство Польши не поддерживает идею о "построении так называемого социокультурного пола в противовес биологическому", так как при таком "идеологическом допущении" необходимо менять принципы образования детей.

Глава польского Минюста также утверждает, что "на сегодня нет никаких решений по так называемой Стамбульской конвенции, которой в Польше не соблюдаются".

Польша эту конвенцию в 2015 году, при другом правительстве. По словам Зеброва, правительство объединенных правых, в отличие от правительства левых, пусть не говорило, но всегда действовало по принципам этой конвенции.

Стамбульская конвенция – документ Совета Европы, который является первым документом, юридически обязывающим создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин.

ФОТО К НОВОСТИ: «Польша хочет выйти из Стамбульской конвенции»
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