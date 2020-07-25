Польша хочет выйти из Стамбульской конвенции

Польша начинает процедуру выхода из Стамбульской конвенции. По словам министра юстиции страны Збигнева Зеброва, в следующий понедельник, 27 июля, правительство Польши подает заявку в министерство по делам семьи, труда и социальной политики, чтобы начать официальную работу по выходу из Стамбульской конвенци.

По словам Зеброва, польское законодательство является образцовым в сфере защиты женщин от насилия, а причины выхода из конвенции носят сугубо идеологический характер, "который мы не принимаем и считаем вредным". Правительство Польши не поддерживает идею о "построении так называемого социокультурного пола в противовес биологическому", так как при таком "идеологическом допущении" необходимо менять принципы образования детей.

Глава польского Минюста также утверждает, что "на сегодня нет никаких решений по так называемой Стамбульской конвенции, которой в Польше не соблюдаются".

Польша эту конвенцию в 2015 году, при другом правительстве. По словам Зеброва, правительство объединенных правых, в отличие от правительства левых, пусть не говорило, но всегда действовало по принципам этой конвенции.

Стамбульская конвенция – документ Совета Европы, который является первым документом, юридически обязывающим создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин.