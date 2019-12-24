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Польша и Румыния осудили открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом

Польша и Румыния осудили открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом (3 новости)

«Две страны раскритиковали решение российских властей относительно Крымского моста»

Румыния осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.19, 16:45 Министерства иностранных дел Польши и Румынии осудили открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым через Керченский пролив.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.12.19, 16:59 Две страны раскритиковали решение российских властей относительно Крымского моста
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