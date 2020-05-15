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Польша и Швеция настаивают на участии лидеров стран ЕС в саммите Восточного партнерства - СМИ

Польша и Швеция настаивают на участии лидеров стран ЕС в саммите Восточного партнерства - СМИ (3 новости)

«Польша также предлагает принять декларацию по итогам саммита»

Польша и Швеция настаивают на участие в саммите "Восточного партнерства" лидеров стран-участниц Европейского союза. Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, данный вопрос сегодня будет вынесен на рассмотрение в Совете иностранных дел ЕС.

"Польша и Швеция сегодня поднимут вопрос предстоящего саммита "Восточного партнерства" в формате видеоконференции на Совете иностранных дел ЕС. Они против предложения, чтобы в саммите участвовали только руководители институтов ЕС, а не лидеры стран-членов ЕС", - написал Йозвяк.

Также он добавил, что Польша хочет, чтобы по итогам саммита была принята декларация.

Ранее РБК-Украина писало, что запланированный на 18 июня саммит "Восточного партнерства" планируют провести в формате видеоконференции с участием лидеров институций Евросоюза вместо лидеров стран-членов ЕС.

Днями Совет Европейского союза утвердил выводы о политике "Восточного партнерства" после ...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.05.20, 10:30 Польша также предлагает принять декларацию по итогам саммита
Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 12:21 Польша и Швеция выступают против того, чтобы саммит "Восточного партнерства" состоялся без участия лидеров стран Европейского Союза.
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