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Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы (3 новости)

«В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза»

В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении первого председателя Верховного суда.

Авторы законопроекта инициируют противоречие между законодательствами ЕС и Польши, которое, скорее всего, приведет к тому, что структуры ЕС начнут выявлять нарушения обязательств, вытекающих из договора в рамках Союза, а затем к необходимости покинуть ЕС.

В Верховном суде негативно оценивают такие изменения и считают, что они угрожают независимой судебной системе Польши.

Предлагаемые изменения приведут к устранению из профессии судей, чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства, говорится в сообщении.

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Под заявлением подписались 15 деканов юрфаков ведущих польских вузов.

8 декабря в польском Сейме (нижняя палата парламента) проголосовали за закон о Верховном суде, который предложил президент страны Анджей Дуда.

В ЕС считают, что судебная реформа подрывает верховенство права в Польше, поскольку назначение судей может влиять на беспристрастность судов.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 07:58 В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза.
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 08:05 В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза.
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