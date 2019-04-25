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Польша отказалась принимать российскую нефть

Польша отказалась принимать российскую нефть (5 новостей)

«Польша сообщила беларусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу Дружба. Как заявил представитель ОАО Гомельтранснефть Дружба Андрей Вериго,…»

Польша не может принимать нефть из Беларуси из-за снижения качества, заявила польская сторона.

Ранее белорусские энергетики выявили резкое ухудшение качества нефти из России, поступающей в страну.Польша приостановила транзит нефти из Беларуси по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок. Об этом белорусское государственное агентство БелТА сообщило в среду, 24 апреля. По его информации, компания PERN, которая является оператором польского участка нефтепровода, заявила белорусской стороне в телефонограмме, что нефтеперерабатывающие заводы "в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок". Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко подтвердила остановку транзита в польском направлении. По ее словам, подобный шаг "влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу", а также "усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта". Резкое снижение качества российской нефти Днем ранее Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии. Решение вызвано резким снижением качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны, заявил представитель Белорусской нефтяной компании. Белорусская сторона оценивает ущерб от приостановки экспорта нефтепродуктов и готовится потребовать от России компенсации. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе уже заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования. "Транснефть" нашла источник загрязнения нефти В свою очередь, российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения нефти, поступающей на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча. Компания обязалась исправить ситуацию в течение нескольких дней. ______________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 01:35 Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу Дружба и уведомила о данном факте Беларусь. Об этом в среду, 24 апреля, сообщило агентство БелТА со ссылкой на представителя ОАО Гомельтранснефть Дружба…
УНН УНН  ·  25.04.19, 01:54 “Мы получили письмо от PERN (оператор польского участка трубопровода “Дружба”), что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.04.19, 02:37 Польша сообщила беларусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство БелТА.В частности, как заявил представитель ОАО…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.04.19, 05:55 Польша сообщила беларусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона уведомила белорусскую,…
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