Польша отказалась принимать российскую нефть

Польша не может принимать нефть из Беларуси из-за снижения качества, заявила польская сторона.

Ранее белорусские энергетики выявили резкое ухудшение качества нефти из России, поступающей в страну.Польша приостановила транзит нефти из Беларуси по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок. Об этом белорусское государственное агентство БелТА сообщило в среду, 24 апреля. По его информации, компания PERN, которая является оператором польского участка нефтепровода, заявила белорусской стороне в телефонограмме, что нефтеперерабатывающие заводы "в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок". Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко подтвердила остановку транзита в польском направлении. По ее словам, подобный шаг "влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу", а также "усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта". Резкое снижение качества российской нефти Днем ранее Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии. Решение вызвано резким снижением качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны, заявил представитель Белорусской нефтяной компании. Белорусская сторона оценивает ущерб от приостановки экспорта нефтепродуктов и готовится потребовать от России компенсации. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе уже заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования. "Транснефть" нашла источник загрязнения нефти В свою очередь, российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения нефти, поступающей на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча. Компания обязалась исправить ситуацию в течение нескольких дней. ______________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.