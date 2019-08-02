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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 10:55
· Польша · Молодые люди · Налог
Польша отменила налоги для борьбы с миграцией

Польша отменила налоги для борьбы с миграцией (5 новостей)

«В Польше отменили налог на доходы физлиц для молодежи, чтобы остановить эмиграцию»

В Польше в четверг, 1 августа, вступила в силу отмена налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20000 евро) в год. Так польское правительство пытается остановить "утечку мозгов" в другие страны, отмечает DW со ссылкой на агентство АР. От

Обновлено в 10:08 В Польше в четверг, 1 августа, вступила в силу отмена налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20000 евро) в год. Так польское правительство пытается остановить "утечку мозгов" в другие страны, отмечает DW…

Обновлено в 10:55 В Польше отменили налог на доходы физических лиц для работников младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 20 000 евро в год.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.08.19, 06:32 В Польше отменили налог для физических лиц, которым не исполнилось 26 лет и доход которых меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год с целью остановить выезд граждан из страны и увеличить доходы около…
Телеграф Телеграф  ·  02.08.19, 06:35 В Польше отменили налог на доходы физлиц для молодежи, чтобы остановить эмиграцию.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.08.19, 07:34 Польша отменила налог для физических лиц, которым не исполнилось 26 лет и доход которых меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год. Таким образом правительство страны намерено остановить выезд граждан…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.08.19, 10:55 В Польше отменили налог на доходы физических лиц для работников младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 20 000 евро в год.
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