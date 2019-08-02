Польша отменила налоги для борьбы с миграцией (5 новостей) «В Польше отменили налог на доходы физлиц для молодежи, чтобы остановить эмиграцию»

В Польше в четверг, 1 августа, вступила в силу отмена налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20000 евро) в год. Так польское правительство пытается остановить "утечку мозгов" в другие страны, отмечает DW со ссылкой на агентство АР. От

Обновлено в 10:08 В Польше в четверг, 1 августа, вступила в силу отмена налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20000 евро) в год. Так польское правительство пытается остановить "утечку мозгов" в другие страны, отмечает DW…

Обновлено в 10:55 В Польше отменили налог на доходы физических лиц для работников младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 20 000 евро в год.