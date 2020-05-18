Польша планирует открыть границы с 15 июня

Правительство Испании рассчитывает открыть границы для туристов ориентировочно в конце июня, после того как будет полностью отменено карантин. На прошлой неделе власти ввели двухнедельный карантин для путешественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решением о введении карантина для путешественников позволяет властям фактически сохранить границы закрытыми. При этом отметив, что данное нововведение необходимо для того, чтобы избежать второй волны пандемии в стране.

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что обязательный карантин будет отменен параллельно с запретом на поездки в пределах Испании, регионы которой ослабляют ограничения на различных этапах.

"Как только мы, испанцы, сможем поехать в другие провинции, иностранцы смогут приехать в Испанию. Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность", - заявил он.

На туризм приходится более 12% экономического производства страны.

Обновлено в 15:28 Мадрид на прошлой ввел двухнедельный карантин для всех путешественников и фактически сохранил границы закрытыми, заявив, что это необходимо для того, чтобы избежать второй волны заражения коронавирусом.Но этот шаг должен был быть временным, и министр транспорта заявил, что он будет прекращен…

Обновлено в 16:05 Власти Испании, котрые ранее заявляли о том, что не будет открывать летний туристический сезон в 2020 году, намерены открыть границы для туристов в конце июня, после окончательного снятия карантина. Об этом передает Reuters. Ранее сообщалось, что правительство вводит обязательную двухнедельную обсе