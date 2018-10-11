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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 01:05
· Польша · Гол · Матч
Польша - Португалия: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги наций

Польша - Португалия: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги наций (5 новостей)

«Состоялись семь матчей в Лиге наций»

В матче между сборными Польши и Португалии в Лиге наций поляки первые вышли вперед. Но еще до перерыва пропустили дважды. Причем второй гол залетел в ворота сборной Польши от ее же защитника.

Свой гол сборная Польши забила после подачи с углового. Мяч прилетел точно на голову Пьянтеку, который и переправил его в сетку ворот соперников.

Видео гола Пьянтека

Несмотря на то, что вокруг Андре Силвы было сразу трое защитников, а также вратарь, никто не помешал португальскому нападающему в касание переправить мяч после прострела справа.

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Видео гола Андре Силвы

А незадолго до перерыва Португалия вышла вперед в этом матче. Рафа Силва получил заброс на ход еще со своей половины поля, обыграл голкипера, и готов был отправлять мяч в пустые ворота, но ему из-под ног его выбил защитник Глик. И сделал это довольно неудачно – прямо в собственные ворота.

Видео автогола Глика

Обновлено в 23:14 Свой гол сборная Польши забила после подачи с углового. Мяч прилетел точно на голову Пьянтеку, который и переправил его в сетку ворот соперников.

Обновлено в 01:05 Состоялись семь матчей в Лиге наций.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  11.10.18, 21:00 Лига наций возвращается. Сегодня в центральном матче дня сойдутся команды группы A3 - Польша в Хожуве примет Португалию. Ранее они успели сыграть со вчерашним соперником Украины Италией, и Португалия…
Телеграф Телеграф  ·  11.10.18, 21:37 Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Польша – Португалия.
Новое Время Новое Время  ·  12.10.18, 01:05 Состоялись семь матчей в Лиге наций.
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