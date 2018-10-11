Польша - Португалия: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги наций

В матче между сборными Польши и Португалии в Лиге наций поляки первые вышли вперед. Но еще до перерыва пропустили дважды. Причем второй гол залетел в ворота сборной Польши от ее же защитника.

Свой гол сборная Польши забила после подачи с углового. Мяч прилетел точно на голову Пьянтеку, который и переправил его в сетку ворот соперников.

Видео гола Пьянтека

Несмотря на то, что вокруг Андре Силвы было сразу трое защитников, а также вратарь, никто не помешал португальскому нападающему в касание переправить мяч после прострела справа.

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Видео гола Андре Силвы

А незадолго до перерыва Португалия вышла вперед в этом матче. Рафа Силва получил заброс на ход еще со своей половины поля, обыграл голкипера, и готов был отправлять мяч в пустые ворота, но ему из-под ног его выбил защитник Глик. И сделал это довольно неудачно – прямо в собственные ворота.

Видео автогола Глика

Обновлено в 23:14 Свой гол сборная Польши забила после подачи с углового. Мяч прилетел точно на голову Пьянтеку, который и переправил его в сетку ворот соперников.

Обновлено в 01:05 Состоялись семь матчей в Лиге наций.