Польша предлагает назначить представителя генсека ООН по Украине, нормандский формат не дал результатов – глава МИД Чапутович (4 новости) «Чапутович рассказал, что Польша в Совбезе ООН предлагала назначить спецпредставителя генсека ООН по Украине»

На данный момент не видно прогресса в решении военного конфликта на востоке Украины, Россия Минские соглашения не выполняет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он подчеркнул, что Варшава поддерживает усилия президента Украины Владимира Зеленского в поисках путей мирного разрешения конфликта.Нормандский формат по урегулированию ситуации на востоке Украины оказался неэффективным, Польша поддерживает предложение президента Владимира Зеленского о расширении формата за счет Великобритании и США. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польське радіо".

В августе Польша будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Среди приоритетов страны в оранизации укрепление роли международного права, защита гражданского населения в вооруженных конфликтах, и безопасность в соседних странах, отметил Чапутович.

"Есть определенная динамика политического процесса в Украине. Мы поддерживаем действия президента Зеленского и его партии с целью реформы государства и обеспечения мира", отметил польский дипломат.

Он напомнил, что Польша в Совбезе ООН выдвигала конкретные решения по Украине, в частности предлагала назначить специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

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По словам Чапутовича, обсуждение этого вопроса продолжается.

"Мы должны постоянно думать об организации, которая могла бы продолжать заниматься урегулированием этого конфликта. На наш взгляд, нормандский формат не дал удовлетворительных результатов. Россия не выполняет Минские соглашения. Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины, чтобы расширить нормандский формат, например, за счет США и Великобритании. Возможно, это хорошее решение, ведь мы сейчас видим блокаду и отсутствие перспективы", добавил глава польского МИД.

Переговоры по урегулированию конфликта в Украине ведутся в минском (Украина Россия ОБСЕ) и нормандском (Украина Россия Германия Франция) форматах.

Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

30 мая 2019 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в середине июля.

31 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретных планов по проведению встречи в нормандском формате пока нет. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ готова продолжать встречи в нормандском формате, но при условии выполнения Украиной достигнутых в Минске договоренностей.

17 июня Зеленский сообщил, что внешнеполитические советники стран участниц переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате скоро начнут подготовку встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 июня Зеленский сказал, что возобновление переговоров в нормандском формате запланировано на июль.

Президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20 заявил президенту РФ Владимиру Путину, что надеется на проведение саммита в нормандском формате в июле 2019 года.

12 июля внешнеполитические советники лидеро