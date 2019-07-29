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Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине

Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине (6 новостей)

«Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил учредить в ООН должность специального представителя по Украине. Об этом сообщает Oner…»

Польша выступает за появление в ООН должности специального представителя генсека Организации по ситуации в Украине и расширение нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Яцек Чапутович на встрече с журналистами, посвященной предстоящему в августе председательству страны в Совете Безопасности ООН. «В дискуссии по Украине мы представили определенные конкретные решения. Одним из них было назначение спецпосланника генсека ООН по вопросам конфликта в Украине», — сказал министр, подчеркнув, что «это предложение пока не было принято». «Мы считаем, что стоит подумать об институте, который мог бы продолжать заниматься разрешением этого конфликта», — добавил он. «С нашей точки зрения, нормандский формат не принес планируемых результатов», — сказал Чапутович, обратив внимание на предложение властей Украины расширить этот формат, подключив к нему таких игроков, как США и Великобритания. «Мы считаем, что стоит присмотреться к этому предложению. Возможно, это хорошее решение», — указал глава МИД Польши. Польша второй раз будет председательствовать в Совбезе ООН за период своего непостоянного членства в этой организации (2018-2020 гг.). Среди приоритетов республики — укрепление роли международного права, защита гражданского общества в военных конфликтах и проблемы безопасности в непосредственном соседстве страны.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.07.19, 15:05 Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о желании учредить должность специального представителя Генсекретаря ООН по делам Украины, передает Gazeta Prawna."Имеем определенную динамику политического…
РБК Украина РБК Украина  ·  29.07.19, 15:08 Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил учредить в ООН должность специального представителя по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oner Wiadomosci.По его словам,…
Фокус Фокус  ·  29.07.19, 15:56 Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о желании учредить должность специального представителя Генерального секретаря ООН по делам Украины. Об этом передает Gazeta Prawna. "Имеем определенную…
Прямий Прямий  ·  29.07.19, 16:26 Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил учредить в ООН должность специального представителя по Украине. Об этом сообщает Oner Wiadomosci. По его словам, Польша в Совете безопасности…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.07.19, 17:05 Польша предлагает создать в ООН должность специального представителя генсека Организации по ситуации в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на встрече с журналистами.…
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