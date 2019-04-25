Польша прекратила принимать "грязную" российскую нефть

Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу ”Дружба”.

Об этом сообщает агентство БелТА. В частности, как заявил представитель ОАО ”Гомельтранснефть Дружба” Андрей Вериго, польская сторона уведомила белорусскую, что причиной такого шага является низкое качество поступающей нефти. ”Мы получили письмо от PERN (оператор польского участка трубопровода ”Дружба”, – ред.), Что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с которыми она в настоящее время приходит в пункт приема поставок ”Адамово”, – сказал Вериго. В свою очередь ”Гомельтранснефть Дружба” сообщил российской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.

Обновлено в 11:08 По словам Вериго, в письме PERN говорится, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии "не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово".

Польша отказалась принимать российскую нефть

Обновлено в 12:22 Польская госкомпания PERN прекратила транспортировку российской нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» в пункте «Адамово» с 24 апреля на неопределенный срок из-за ее низкого качества.