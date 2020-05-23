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Польша разрешила въезд студентам из Украины

Польша разрешила въезд студентам из Украины (4 новости)

«Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных…»

Иностранные студенты, которые учатся в Польше, в том числе и из Украины, отныне смогут въезжать в Польши в период карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, информирует Gov.pl.

Документом расширяется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.

В частности, речь идет о международных автоперевозчиках, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки; учениках и студентах, обучающихся в Польше; гражданах других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается на более 12-ти часов с момента пересечения границы Польши.

Как сообщалось, согласно распоряжению главы МВД Польши, до 12 июня в Польши смогут въезжать только граждане Польши, иностранцы, состоя...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 21:40 Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска.
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 22:23 Иностранные студенты, в том числе из Украины, которые учатся в Польше, теперь смогут въезжать на территорию в период карантина. Студенты смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом.Об этом…
Фокус Фокус  ·  23.05.20, 23:10 Польша разрешила въезд в страну иностранным студентам, в том числе из Украины, которые проходят обучение в польских учебных заведениях.  При этом, студенты смогут попасть в Польшу только автомобильным…
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