Польша разрешила въезд студентам из Украины (4 новости) «Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных…»

Иностранные студенты, которые учатся в Польше, в том числе и из Украины, отныне смогут въезжать в Польши в период карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, информирует Gov.pl.

Документом расширяется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.

В частности, речь идет о международных автоперевозчиках, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки; учениках и студентах, обучающихся в Польше; гражданах других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается на более 12-ти часов с момента пересечения границы Польши.

Как сообщалось, согласно распоряжению главы МВД Польши, до 12 июня в Польши смогут въезжать только граждане Польши, иностранцы, состоя...