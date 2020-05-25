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Польская сеть супермаркетов выдала украинские огурцы за местные, чтобы увеличить спрос

Польская сеть супермаркетов выдала украинские огурцы за местные, чтобы увеличить спрос (3 новости)

«Сеть супермаркетов Biedronka выдала завезенные из Украины огурцы за польские. Теперь торговцам грозит штраф в размере более 1,5 млрд евро»

Польской компании, которая занимается дистрибуцией товаров, грозит штраф до 10% годового оборота за ложные маркировки товаров. Компания выдавала украинские огурцы и бельгийскую морковь за польские продукты.Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) может оштрафовать сеть супермаркетом Biedronce, которая продавала заграничные овощи и фрукты под видом польских. Об этом говорится на сайте управления.

В частности, в супермаркете пометили как польскую морковь, которая была импортирована из Бельгии и Нидерландов, украинские тепличные огурцы и капусту из Франции.

Теперь компанию Jeronimo Martins Polska, которая занимается дистрибуцией товаров и чьей дочерней компанией и является сеть супермаркетов Biedronce, могут оштрафовать на 10% от годового оборота.

В управлении отметили, что такие фэйковые маркировки могут быть связаны с модой на польского производителя. В частности, отмечается, что согласно опросу, проведенному в 2016 году, 73% поляков предпочли бы купить прод...

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 17:27 Антимонопольний регулятор Польщі розпочав перевірку за фактом маркування українських огірків та бельгійської моркви "польським продуктом" у мережі супермаркетів Biedronka
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 22:58 Сеть супермаркетов Biedronka выдала завезенные из Украины огурцы за польские. Теперь торговцам грозит штраф в размере более 1,5 млрд евро.
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