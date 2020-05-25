Польская сеть супермаркетов выдала украинские огурцы за местные, чтобы увеличить спрос

Польской компании, которая занимается дистрибуцией товаров, грозит штраф до 10% годового оборота за ложные маркировки товаров. Компания выдавала украинские огурцы и бельгийскую морковь за польские продукты.Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) может оштрафовать сеть супермаркетом Biedronce, которая продавала заграничные овощи и фрукты под видом польских. Об этом говорится на сайте управления.
В частности, в супермаркете пометили как польскую морковь, которая была импортирована из Бельгии и Нидерландов, украинские тепличные огурцы и капусту из Франции.
Теперь компанию Jeronimo Martins Polska, которая занимается дистрибуцией товаров и чьей дочерней компанией и является сеть супермаркетов Biedronce, могут оштрафовать на 10% от годового оборота.
В управлении отметили, что такие фэйковые маркировки могут быть связаны с модой на польского производителя. В частности, отмечается, что согласно опросу, проведенному в 2016 году, 73% поляков предпочли бы купить прод...