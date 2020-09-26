Польские "Объединенные правые" подписали новое коалиционное соглашение (3 новости) «Соглашение сохраняет коалицию в Польше и рассчитано на три года»

В Польше в штаб-квартире правящей партии "Право и справедливость" было подписано новое коалиционное соглашение Объединенных правых сил между партиями "Согласие" и "Солидарная Польша", передает "Польское радио".

Председатель правящей в Польше партии "ПиС" Ярослав Качиньский сказал, что сегодняшний день "очень радостный", а ближайшие три года будут очень плодотворными для Польши.

"Разные могут быть обстоятельства, так как мы знаем, какой сегодня мир, какая ситуация. Но со всей уверенностью скажу, что все, что возможно сделать для укрепления польского общества и улучшения жизни каждого гражданина, будет сделано. Гарантией этого является наше соглашение", - отметил Качиньский.

Коалиционные переговоры длились несколько недель - в последние дни даже рассматривался вопрос о разрыве коалиции и создании правительства меньшинства "Права и справедливости". В итоге сторонам удалось договориться.

После подписания нового коалиционного соглашения будет п...